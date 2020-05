Marta López (‘Gran Hermano’) pilla en directo a su novio con una chica en ropa interior

Marta López, ex concursante de Gran Hermano y colaboradora habitual de Telecinco, ha vivido una situación surrealista este viernes 24 de abril. ¿La razón? Su pareja (posiblemente ex a partir de ahora), Alfonso Merlos, ha aparecido en un directo de Youtube del periodista Javier Negre para hablar de la gestión del Gobierno en esta crisis del coronavris y en el fondo ha aparecido una mujer semidesnuda paseándose por la casa.

El periodista se encontraba dando su opinión sobre el estado de emergencia desde el salón cuando de repente ha aparecido por detrás una mujer en ropa interior que no, no era Marta López, ya que están pasando la cuarentena separados.

Cuando aparece la chica en el plano, Alfonso continúa tranquilamente charlando delante de la cámara, sin darse cuenta de lo que acaba de ocurrir.

Marta López ha hablado con la revista Semana sobre lo que ha pasado, asegurando que “esta situación es muy desagradable” y que, aunque no quiere decir nada más sobre el tema, tiene claro quién es: “No puedo decir nada más, no te quiero colgar. No quiero decir nada más, de verdad. Sé quién es perfectamente”.

Marta López y Alfonso Merlos hicieron oficial su relación a finales de 2019 cuando la prensa los pilló paseando en actitud cariñosa por Madrid.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!