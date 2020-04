Antonio Orozco: “Son momentos para sacar el payaso que llevamos dentro”

Antonio Orozco tiene nuevo disco, el primero en casi cinco años y eso le tiene sumido en ese tipo de nervios que son casi más propios del principiante. Y es que se ha volcado en este nuevo trabajo y las incertidumbres son muchas. Podrá gustar más o menos, pero nadie podrá dudar que está hecho con todo el amor y la dedicación posible.

Y al final, las cosas que se hacen desde el corazón y las entrañas logran conectar con la gente. Solo hay que dejar que pase y en eso está. El primer paso es Hoy, una canción de esas que te crean esperanza, que te hacen confiar en que las cosas mejoran. No hay más que romper con el pasado, perdonarse y empezar de nuevo.

Ese es el mantra que repite Orozco últimamente y que a él le ha funcionado. Después de una época muy mala tras el fallecimiento de la madre de su hijo, ahora está en un punto de felicidad total, de esa que se contagia y que logra subir el ánimo de cualquiera, igual que su primer single que, por cierto, lo compuso en los tiempos pre coronavirus. Cosas del destino, porque refleja el sentir de muchos en estos momentos.

De esta nueva canción, de su confinamiento, su hijo y los políticos, entre otras cosas, hemos charlado en los momentos previos al gran estreno. Orozco está de vuelta.

Antonio, por fin disco a la vista, después de casi cinco años, ¿vértigo, ganas…?

Estoy acojonado. Hoy se cumplen 4 años, 4 meses y 14 días de la presentación del último álbum que también estuve contigo. Un disco que nos trajo muchas cosas bonitas. Durante esos cuatro años y medio, casi, han pasado muchas cosas, algunas han sido muy hermosas y muy bonitas, pero ha habido cosas realmente muy complicadas, muy difíciles, con las que me ha tocado vivir, como a cualquier ser humano, me ha tocado vivirlas y tengo que decirte que no sé si las personas, los seres humanos, están preparados para vivir lo que me tocó vivir a mí en estos últimos años.

La actitud positiva que desprendes ahora demuestra que sí estabas preparado para afrontarlo y seguir adelante, ¿no?

Lo que sé es que cuando a uno lo toca vivir lo que me tocó vivir a mí, por ejemplo, que perdí a mis mejores amigas en tan poco tiempo y volver a la normalidad fue muy complejo, eso es la verdad. Hay una frase muy bonita que dice que ‘jamás desaparece lo que jamás se olvida’. Si no olvidas algo o alguien, nunca jamás desaparecerá, siempre estará contigo, pero para poder permitiré volver a empezar, hay que romper con todo, hay que concentrarse en el momento, en el ahora. Por eso quizás me veas en este punto optimista. He aprendido en estos años a sacar lo mejor y lo más bonito de cada momento. Toca sacar lo bonito y yo que soy una persona que soy bastante optimista digo que a este confinamiento ya se le ven las orejas y estoy pronto va a normalizarse y hay muchas cosas bonitas que no las vemos y están pasando.

Hablabas de romper con el pasado, que es necesario y también de perdonarse para empezar de cero. En tu caso, ¿qué has tenido que perdonarte?

Muchas cosas. Pobre de aquel que se levante por la mañana que no tenga nada que reprocharse. Hay muchas cosas que he hecho mal en estos años y que las voy a intentar hacer mejor a partir de ahora, como cualquier ser humano. He podido ser mejor escritor, mejor cantante, mejor padre, mejor todo. Muchos años he vivido sumido en la culpa, por muchos motivos y eso es así. El mensaje de esta canción es muy claro: olvida, perdona y reinicia. Y escucha, en ningún momento escribí esta canción pensando en esto porque cuando la escribí, para mí el covid era la mascota de las Olimpiadas. Para mí no existía, pero qué causalidad, de repente, una canción que habla de romper con todo para empezar de nuevo. Y hace un mes y medio el covid no existía. Es un buen momento para reiniciar el sistema.

De todas formas, para llegar a este punto de reiniciar y hacerlo en este estado de positividad permanente da la sensación de que algo ha cambiado: estás enamorado, has hecho terapia o has tenido una revelación, no sé, algo.

Mi terapia tiene 13 años y está en la habitación en este momento dándose de hostias con un libro de matemáticas, esa es mi terapia. Se llama Jan. Tiene un montón de poca vergüenza, tiene la cara más dura que el mármol y está concentrada en su interior toda la terapia que necesita un padre. Hay una frase que dice la canción que dice que estoy enamorado de todos los días y enamorado de volver a empezar y te juro por mi hijo que eso es absolutamente cierto. Yo me levanto por la mañana, te lo prometo, y mira que la situación es una mierda, que es un marrón, que dices ‘pero esto qué va a pasar’, pero te lo juro, será que por las noches hemos creado un espacio en Instagram que está resultando ser una revelación porque es el karma, porque cuando das, recibes más que das.

Te va a costar dejarlo…

Sí, pero sabes una cosa, he dedicado mi confinamiento a entretener a los demás y qué crees que ha pasado, que han sido los demás los que me han entretenido a mí (risas). Es una pasada. Creamos un pellizco entre el espacio y el tiempo y la gente viene a contarnos solamente las cosas buenas que pasan y, escucha, vas a flipar con lo que te voy a contar. Resulta que todo el mundo destaca como una buenísima noticia que lo mejor del confinamiento es pasar tiempo con mi familia, ¿te das cuenta? Está todo al revés.

Al final es una reflexión un poco triste, estamos demasiado metidos en un día a día de vértigo sin disfrutar del ahora…

Yo no creo que sea triste. Es como decir que es triste que haya delfines en el puerto de Barcelona. No es triste, es maravilloso que estén volviendo los delfines al puerto de Barcelona. Es maravilloso que estamos tomando conciencia de que lo que mola es el hoy, y es curioso que la noticia destacada, con diferencia es que lo mejor que le ha pasado en el confinamiento es poder estar más tiempo con sus hijos, con su familia. Pero, ¿qué estábamos haciendo?

Pero eso a ti no te pasaba, tú ya disfrutabas mucho de tu familia.

La responsabilidad como padre la tengo muy inculcada. Yo todos los días intento ser el mejor padre del mundo, lo intento. Es probable que no lo consiga nunca, pero yo pongo todo de mi parte. La única forma de tener la conciencia tranquila en el sentido de ser buen padre o de haber hecho el mejor disco es que, sé que es el mejor disco que he hecho hasta ahora. Es el disco más veraz que he hecho hasta ahora. Sé que es el disco más potente que he hecho hasta ahora porque sé que no puedo hacer nada más ni sé hacer nada mejor. Si no te gusta, no sé hacer nada mejor. Si este disco es un fracaso no será porque no le he puesto empeño. Llevo cuatro años con encuentros y desencuentros y he puesto todo mi énfasis como productor en conseguir que este sea el álbum más importante de mi carrera y sé que lo es porque he invertido todo el tiempo que tenía, todo el dinero que tenía, todo el amor que tenía, toda la fuerza que tenía…todo está invertido en él. Por eso sé que es lo mejor que he hecho nunca.

Yo de momento sólo he escuchado el single, ¿es todo el disco así de energético?

Sí, mi vida es muy energética ahora mismo. Tengo una dinámica de vida de puta madre, la verdad que sí. Estoy muy contento ahora, estoy muy feliz y eso creo que se transmite. A lo mejor es que he pasado épocas muy difíciles, fue todo muy complicado, muy, muy jodido.

La gente está a punto de escuchar ese nuevo tema…

Yo ahora mismo estoy como cuando estás virgen, con más miedo que vergüenza, no sabiendo lo que va a pasar mañana, con un proyecto nuevo que parece que tengo 20 años y hablando con LOS40.

Anuncias muchas sorpresas… adelántanos algo.

Te adelanto que el disco está terminado completamente y que la fecha de lanzamiento va a ser muy pronto.

Y en esta era de colaboraciones, ¿te has rodeado de amigos?

Me gustaría destacar el nombre de un hombre, un productor que hace un par de años nos tuvo que dejar porque tenía cosas mejores que hacer con San Pedro, uno de mis mejores amigos, Xavi Pérez y te voy a contar una historia que no se la he contado nunca a nadie. Jordi Culell, que ha coproducido este disco conmigo era la mano derecha, el asistente, de Xavi Pérez, que en paz descanse. Lo que te quiero decir es que, de alguna forma, en esencia, aunque no físicamente, Xavi sigue estando con nosotros de alguna manera a través de él y eso me parece una cosa tan bonita y tan romántica y tan hermosa de la vida, porque jamás desaparece lo que no se olvida.

¿Cuándo te vamos a ver cantando con tu hijo, que ya ha demostrado tener talento y vocación musical?

Yo con mi hijo canto bastante poco porque él no quiere cantar conmigo, no le mola mi rollo, está en otro punto creativo. Trabaja mucho, lo digo con la palabra técnica, trabaja, trabaja mucho en su día a día, en su forma de tocar, en su piano, en sus letras, sobre todo en la instrumentación. Toca la batería, toca el piano, la guitarra, es un niño muy disciplinado con la música, pero no porque se lo exija yo sino porque es su forma de jugar. Otros juegan a Play, que este también juega, pero otros juegan al fútbol y el mío toca el piano. Yo creo que cantar con mi hijo es bastante poco probable no porque yo no quiera sino porque él no quiere.

¿Habéis controlado ya los paseos a la nevera?

Tengo que decir que en ese sentido yo lo tengo bastante controlado, pero, del creador de ‘quédate en casa’, ha salido ‘quédate en tu talla’. Y aquí, en mi casa, creo que el único que está en su talla, soy yo. La peña no veas.

Volviendo al disco, es inminente, pero lo de volver a los escenarios, de momento no parece que pueda ser pronto, ¿qué sensación te deja eso?

La verdad es que no es así. No se puede ser tan tremendista. Claramente hay unos imputs y tenemos ejemplos de países europeos que están desescalando de una manera bastante razonable y aunque todo es muy incierto, hay un horizonte que está ahí. A partir de enero yo estoy convencido de que ya tendremos conciertos. Me paso la mayor parte del día preparando el programa que hacemos en IG, nos pasamos entre 4 y 5 horas preparándolo y me paso el día entero buscando noticias e intentando entender lo que está pasando y puedo hablar, no con la certeza de un técnico, pero sí con la del criterio de una persona que está informado y no podemos ni debemos ser derrotistas porque, aunque parezca que no, estamos más unidos que nunca. El color de la sociedad es homogéneo, todo el mundo está en el mismo camino.

¿Y cuál sería el punto negativo?

La desfachatez que tienen algunos políticos de estar todo el día con el puto reproche en la boca. Lo único que necesita este país es esperanza y eso no sale del reproche. Hay que unir fuerzas y trabajar en común pero la nota discordante, son ellos.

Y no parece que vaya a cambiar.

Lo peor de todo es que lo hacen en televisión y, hoy en día, que la gente está en casa y está viendo la televisión, cada uno de los insultos que se producen entre unos y otros lo único que hacen es potenciar la desesperanza y el desánimo entre las personas. Si fuesen conscientes de lo que hacen, no lo harían. No puedo concebir la conciencia de una persona racional haciendo eso, en televisión, a las 12 del mediodía, cuando todos los niños y toda España entera está viendo la televisión. No tiene ninguna razón de ser.

Pues nada, en lugar de ver la tele, que vean tu programa de IG. Le estás cogiendo el gusto, dentro de nada te veo de locutor.

No es mi pretensión. Lo único que creo que son momentos para sacar el payaso que llevamos dentro porque llevo 20 años dedicándome a esto, a entretener a las personas y creo que ahora uno tiene cierta responsabilidad y te juro por Dios que lo única pretensión es entretener a las personas que lo necesitan porque hay muchas personas que no necesitan que las entretengan, pero hay muchas personas, muchas, que están solas en su casa. Buenas noticias pretende estimular tu sueño, que te vayas a dormir sabiendo que hay muchas buenas cosas pasando, con una sonrisa, que ayuda.