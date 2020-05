Si eras fan de ‘Física o Química’, estas canciones te traerán muchos recuerdos

"Medicina alternativa, tu saliva en mi saliva..." ¿Cómo sigue? Seguro que te la sabes, y cuando la escuchas, la cantas a voz en grito. Hace casi 10 años que terminó Física o Química, una de las series más famosas de la televisión española, y para hacernos un regalito por el aniversario, parece que Atresmedia ha decidido volver a apostar por ella en una miniserie de varios capítulos que contará con algunos de sus protagonistas.

Por ello, y para ponernos un poquito nostálgicos, hemos recopilado algunas de las canciones que sonaban en la serie, y que estaban dentro de nuestra banda sonora allá por 2008.

Cada dos minutos - Despistaos

Igual que Pignoise fue para Los hombres de Paco, Despistaos fue para Física o Química su banda sonora. El grupo además de protagonizar la canción principal de la serie, nos trajo temazos como Cada dos minutos, que escuchábamos en todos los momentos. Además, sonaba en muchos de los capítulos más importantes de la historia.

Sola en el silencio - Angy

Una canción de Angy no podía faltar en esta lista. La cantante era uno de los personajes principales de la serie y además, acababa de ser una de las finalistas de Factor X. Y Sola en el silencio fue la canción que más pudimos escuchar aquellos años de serie.

Lo mismo - NoWayOut

"Ya na-na-nada podrá cambiar, te fuiste y no volverás". Dale al play porque aunque no hayamos escuchado mucho más sobre No Way Out, seguro que el estribillo de esta canción hace más de diez años te la sabías.

Cuando lloras

El final de la quinta temporada de Física o Química fue de lo más emotivos. Todos sus personajes se unieron para cantar Cuando lloras, de Despistaos, y quedó un video que será medicina para tu memoria.

Mil Pedazos - Jaula de grillos

Las canciones de Jaula de grillos sonaban en muchas de las escenas. Mil pedazos fue una de esas que nos recuerdan a Física o Química.

La lluvia - María Villalón

María Villalón participó con Angy en Factor X y ganó. Una de sus primeras canciones, La lluvia, formaba parte de la banda sonora de la serie.

Física o Química - Despistaos

No podía faltar. Dejamos lo mejor para el final, y es que todo millennial -y no millennial- recuerda este temazo con mucha nostalgia. La cabecera de la serie y la que cerró la historia años más tarde. ¿Todavía la escuchas?

