Itziar Castro selecciona sus canciones favoritas para la semana: con temas de Gloria Gaynor, Mina o Pharell Williams

Itziar Castro ha estrenado esta semana Vis A Vis, El Oasis, secuela de Vis a Vis, que finalizó con cuatro temporadas a sus espaldas, una fiel marea amarilla, y donde interpreta a Goya Fernández. Aprovechamos la ocasión para que una de nuestras actrices más auténticas nos desvele sus gustos musicales a través de sus siete canciones para la semana, ahora que nosotros padecemos una especie de arresto carcelario por las circunstancias.

LAS RECOMENDACIONES DE ITZIAR CASTRO

Fairground Attraction - Perfect. Fue nominada al Goya como mejor actriz revelación por su maravillosa interpretación en Pieles, (el impactante debut en la gran pantalla de Eduardo Casanova, a partir del talentoso corto Eat My Shit, en el que también era partícipe), que le supuso también el Premio a Mejor Actriz Revelación que otorga la Unión de Actores.

Pasión Vega - Lucía. Protagonista del cartel de la Semana de Cine Fantástico y de Terror donostiarra, también pudimos verla en la necesaria y fantástica película Campeones , en Blancanieves, Pretextos o Transeúntes. Ha participado en cortos como La Colleja, Desaliento, o RIP, que les dio más de una alegría.

Dulce Pontes - Lela. Protagonista de Matar a Dios, donde tiene que sobrevivir al exterminio humano, y película por la que ganó el premio a mejor actriz en el Festival Rojo Sangre, de Buenos Aires, podéis recordarla también en REC 3: GÉNESIS, de Paco Plaza, donde era una de las contagiadas durante el apocalipsis zombie que sucedía en el bodorrio de Leticia Dolera (en su serie, Vida Perfecta, también aparece nuestra querida Itziar).

Sara Bareilles - Gravity . Nacida el día de San Valentín, como su compañera Najwa Nimri, hemos podido verla en el videoclip de Rosa López, Vacío, todo un himno al amor propio. Y es que, habiendo superado las bodas de plata en su profesión, a lo largo de su trayectoria ha hecho circo, musicales o burlesque (y hasta esgrima), y estrenó el pasado año en el Festival Internacional de Teatro de Mérida, ante un sold out en el espectacular Teatro Romano, La Corte del Faraón.

Pharrel Williams - Happy. El pasado año, inauguró el Pride Barcelona, donde fue pregonera, con beso a la alcaldesa Ada Colau incluído, reivindicando "No dejemos que los fantasmas, que vienen a caballo, nos ganen. ¡El amor vence al odio!".

Mina - Parole Parole. Hemos podido disfrutarla como profesora de interpretación en la academia de OT, como colaboradora en Todo Es Mentira, en Paquita Salas, Válidas (la recomendable serie de Living Postureo y Carolina Iglesias disponible en YouTube), y forma parte del reparto de esa fantasía que aloja Flooxer , Terror Y Feria, de Benja de la Rosa, y donde es una de las vecinas de Poseída Viva.

Gloria Gaynor - I will survive. Ella cantó con la mismísima Gloria Gaynor, a la que conoció en el programa de TV3 Bogeria a la pastisseria. Porque... I am what I am.

Aquí la versión de nuestra invitada junto a Abel Jazz.

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Spicy, de Herve Pagez, Diplo y Charli XCX. Esta free adaption del clásico Wannabe de las Spice Girls en una reinterpretación con tintes caribeños es un homenaje brillante.

Luz y sombra, de Amaia. El tema principal de la película El legado de los huesos, compuesto por Amaia y David Rodríguez de La Estrella de David, grabada con la Orquesta Sinfónica de Navarra.

Tomorrow de Grace Jones. En época de bajón, podéis probar con este temazo de Grace Jones. ¿Os acordáis de Annie?

Boyfriend (repeat), de Confidence Man. Vaya fiesta montan sobre el escenario los australianos Confidence Man con éste, uno de sus mejores singles.

Los niños del parque, de Liaisons Dangereuses. Estos alemanes consiguieron que en los ochenta muchos se aprendieran esta letra de techno pop de memoria, muy idónea ahora con la polémica por las salidas de los niños. Vinilo de culto.

The Universal, de Royal Philharmonic Orchestra. Esta versión de uno de los mejores temas de la discografía de Blur hemos podido escucharla en varias pelis y es un buen momento para que vuelva a sonar.

Perdón por ser tan sexy, de Grande Amore. Galicia nos sigue surtiendo de temazos. Perdón.

