C. Tangana - No estoy [2020]

C. Tangana se quedó pillado en México cuando empezó la cuarentena, pero pudo volver a Madrid y ahora está confinado y solo y parece que eso le ha puesto en mood triste. Ya nos ha ido allanando el terreno los últimos días en los que sus publicaciones nos dejaban claro que estaba nostálgico y un poco down.

“Dicen que todo esto nos ha vuelto más simpáticos, que estamos como más unidos. A mí me han dicho también que hay personas que no han podido despedirse de sus muertos por lo del virus… lo de la distancia social. ¿Vamos a volver a tocarnos cuando todo esto pase o ya se va a quedar como costumbre el tratarnos como focos de infección?”, explicaba en uno de los capítulos del documental que ha ido compartiendo en estos días. Un tono melancólico que parece haberse apoderado de él.

Eso es precisamente lo que refleja No estoy, la canción que nos ha presentado en estos días tan extraños para todos. Y no es a lo que nos tiene acostumbrados, pero hay que reconocer que no le queda mal el registro. Una balada con beats bounce que canta desde el punto de vista femenino y habla de un amor en la distancia.

Aunque en esta ocasión no se trata de una colaboración, como las últimas que ha ido publicando, sí cuenta con nombres a tener en cuenta como el de su viejo amigo Alizzz y el del productor Nineteen85 que está detrás de éxitos como Hotline Bling y One Dance de Drake.

Y, pese al encierro, el tema llega acompañado de videoclip dirigido por Santos Bacana. “Es triste, pero es bonito”, aseguraba Tangana. Y no engañaba. Y, además, con dos claras referencias al pop español, Corazón partío de Alejandro Sanz y Cómo quieras que te quiera de Rosario.

