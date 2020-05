THE 1975 - IF YOU'RE TOO SHY (LET ME KNOW) [2020]

Poco a poco, The 1975 va desvelando los nuevos temas que compondrán su próximo álbum. If You're Too Shy (Let Me Know) supone el séptimo single de Notes on a Conditional Form, disco que verá la luz el próximo 22 de mayo.

Este nuevo single se suma ya a los conocidos People, Frail State of Mine, The Birthday Party, Me & You Together Song y Jesus Christ 2005 God Bless America. Esta nueva canción, por su parte, nos introduce una historia "de amor" entre Matty Healy -vocalista del grupo- y una chica que ha conocido por Internet. Amor entre comillas porque trata, sobre todo, una conexión y una atracción sexual.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The1975 (@the1975) el 23 Abr, 2020 a las 12:37 PDT

Healy expresa que este sencillo "es sobre la idea de perseguir un tipo de conexión, sobre desnudarse en FaceTime... es la versión más frívola sobre lo que hacemos estos días en Internet. La banda ha estado creando piezas musicales relacionadas con el uso, a día de hoy, de las nuevas tecnologías para socializar y establecer relaciones. Sin ir más lejos, su último disco de estudio se llama A Brief Inquiry to Online Relationships ("Una breve ivestigación sobre las relaciones online)".

En el videoclip, grabado en blanco y negro, aparece la banda al completo alineada contra una pared, tocando el tema en cuestión, que cuenta con un tempo rápido y rítmico y un solo de saxofón que son todo un deleite para nuestros oídos.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!