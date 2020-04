Beéle, Farruko, Natti Natasha, Manuel Turizo - Loco (Remix) [2020]

En estos días de confinamiento no tomamos consciencia de que el verano está a la vuelta de la esquina. Y es que ya comienza a especularse cuál podría ser la canción que pondrá ritmo a nuestros días más calurosos.

Safaera de Bad Bunny y Amarillo de J Balvin se encuentran entre las candidatas según nuestros locutores. Pero lo que ellos desconocían es que en esta competición aparecía una nueva que probablemente acabe con las posibilidades de todas ellas.

Se trata del remix de Loco, el tema de Beéle al que se suman Natti Natasha, Farruko y Manuel Turizo. Tres nombres que unidos en un mismo proyecto son sinónimos de éxito. Y así ha sido, pues cada una de sus voces ha convertido este remix en la combinación perfecta de sonidos urbanos para bailar en verano.

Este tema de ritmos tropicales llega con un videoclip que nos prepara para esta tan esperada época del año. En él, nuestros protagonistas se mueven por la playa y por yates mientras interpretan la canción a cámara. ¿Somos los únicos que nos imaginamos en ese escenario?

Tal ha sido la acogida del remix de Loco que, en tan solo unas horas, ha sumado más de 3,9 millones de reproducciones. Y no solo eso, sino que además se posiciona en el Top 10 de las tendencias de Youtube. ¡Todo un éxito! Aunque el triunfo de este tema no es ninguna novedad, pues su versión original registra más de 77 millones de reproducciones. No está nada mal, ¿no?

Coge tus auriculares, cierra los ojos, dale al play y sumérgete en esta ola de ritmos veraniegos y tropicales que te preparan para el sol y la playa. ¡A darlo todo!

