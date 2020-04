Pablo López da su concierto en Sant Jordi y Alejandro Sanz reclama una invitación

Este 24 de abril Pablo López lo tenía señalado en su calendario de una manera diferente. Iba a ser un día especial para él. Este 24 de abril iba a dar el primer concierto de su gira Unikornio, en el que iba a dar a conocer, por primera vez, las canciones de su nuevo disco.

Ahora, no tenemos ni disco, ni gira, pero al malagueño le quedan imaginación y ganas. “Hola amigo, hoy nuestra lucha mano a mano se viste de gala. Hoy, aunque no te lo creas, tocamos en el Sant Jordi, te lo juro!”, escribía en su Instagram dejando claro que no olvida las citas que ha tenido que cancelar por cuestiones que todos sabemos.

“Aunque las luces estén apagadas, el ruido de nuestras ganas, de las de todos los que luchan por esto desde hace tantos años, las del que tiene un trozo de papel en su mano en el que hay un unikornio despeinado... ese ruido está rompiendo cristales en Montjuic. Venga va, abrázame, que arrancamos...”, terminaba escribiendo junto a una foto suya con su manager.

Y desde luego, no es el mismo calor que hubiera recibido de haberse subido a ese escenario, pero no puede quejarse del cariño que ha recibido por parte de los que, como él, se ha quedado con ganas de disfrutar de su directo. El primero, Alejandro Sanz que le mandaba recadito: “Va, invítame a cantar contigo que me canto encima”.

Eso tendrá que esperar, el futuro incierto que tenemos por delante, no nos permite saber cuándo podremos volver a disfrutar de grandes conciertos, pero llegará el día y será entonces cuando todos los seguidores de Pablo López que este fin de semana le han mostrado su apoyo, reciban de vuelta el talento de su ídolo.

