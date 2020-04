Najwa Nimri, sobre su Alicia Sierra y Zulema: “Es más complicado enseñar lo bueno de un villano”

'Vis a vis: el oasis' estrena esta noche su segundo capítulo y hablamos con Najwa Nimri sobre ello.

La actriz que da vida a Zulema nos cuenta todo lo que nos va a sorprender aún de su personaje.

Además, comenta las similitudes que tiene con su otra famosa villana: Alicia Sierra de 'La casa de papel'.

Vuelve 'Vis a vis' y con Zulema, ¿qué más tiene que contarnos tu personaje?

Nos va a contar muchas cosas divertidas, porque Zulema es así. Un personaje divertido de ver y va a pasar un rato en el subconsciente colectivo.

El fin de Zulema parece que ha estado siempre cerca y sin embargo, nunca llega, ¿tú quieres que se acabe o te gustaría que fuera eterna como los superhéroes?

Sí, ella siempre ha estado cerca del fin y no sé si me gustaría que se acabara pero.... es que se acaba.

Zulema siempre ha estado cerca del fin

Hemos visto el guiño que le hace tu personaje de 'La casa de papel' a Zulema, ¿lo propusiste tú o cómo surgió?

No lo propuse yo.

En las dos series interpretas a una villana, ¿no te gustan los personajes 'buenos'?

Es mucho más complicado enseñar la parte buena de un villano y mucho más gratificante.

¿En qué otra serie que no has trabajado te hubiera gustado actuar?

No me gustaría participar en ninguna otra serie que no haya participado.

También hablamos hace una semana con Maggie Civantos - que da vida a Macarena- y Sandra Gallego - directora de la serie- para conocer más detalles sobre esta última temporada.

Ellas mismas señalaron lo mejor y lo peor de trabajar junto a la "apasionada" Najwa Nimri.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!