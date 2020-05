Raphael: “Mi 60 aniversario en la música va a ser la repera”

Desde que Raphael llegó a Madrid desde Colombia -donde iba a debutar con RESinphónico- el 13 de marzo, no se ha movido de su casa para nada. Sin embargo, esto no le impide seguir trabajando y estar en contacto con su equipo. "No tengo ni un momento libre; si no tengo nada que hacer, me lo invento", le ha contado el cantante a Rafa Cano en su primer directo de Instagram con Cadena Dial, a quien le ha contado novedades sobre su 60º aniversario en el mundo de la música, sus días de confinamiento y han hecho un repaso por su discografía.

En este encuentro tan especial, el artista se ha definido, no tanto como incombustible, como le ha hecho saber nuestro compañero de Dial -"No te creas, a veces me canso", ha indicado Raphael-, sino como ilusionante: "Soy una persona llena de ilusión y que le gusta provocar la ilusión en el público y en su entorno".

La modernidad

Esto de Instagram le ha pillado de nuevas al cantante, que no sabía muy bien cómo funcionaba. "Yo trato de aprender de todo y hoy me ha tocado esto de los directos. Una cosa más que sé", ha dicho, esperando que no sea el último instalive al que se apunta.

Cuando Rafa Cano se ha dirigido al artista como alguien que siempre ha sabido reinventarse, poniendo como ejemplo aquella vez en la que actuó en Sonorama 2014, el tenor lírico ha asegurado que "no hay más remedio que renovarse" y que él "siempre he sido una persona muy adelantanda a los tiempos que me ha tocado vivir". Asimismo, lo que realmente le asustaría sería ir hacia atrás y no la modenidad.

60 años en la música

"En cuanto se pueda, me van a tener en la puerta de la casa discográfica para ir al estudio", ha expresado. Cuando lo permitan las autoridades, Raphael se meterá de lleno en un nuevo proyecto, sobre el que ya está trabajando y tiene muy avanzado. Se trata de un espectáculo fantástico para el próximo año que, según él, "será más gordo que el 50 aniversario" y contará con artistas importantísimos tanto de nuestro país como de parte de América.

Raphael y todos sus fans tienen mucho que celebrar, porque un cantante de su talla no cumple todos los años más de medio siglo en el mundo de la música. "Lo que es extraño es que yo conserve la fuerza y la voz con esta claridad... que es difícil. He tenido mucha suerte en la vida para eso; también me he sabido cuidar mucho y ahora recojo el fruto todo esto".

¿Cómo será el 60 aniversario? Raphael ha sido claro: "La repera". Espera que la gente salga diciendo: "¿cómo lo hace? que nos dé el secreto". Espera que sea un hecho histórico para él y para su carrera.

Su gran amistad con Enrique Bunbury

Haciendo un repaso por su discográfica, Cano le ha enseñado la portada de Maldito Raphael, disco que supuso la gran amistad entre Enrique Bunbury y Raphael. "Grabé la canción Maldito Duende y a los pocos días recibií la carta más maravillosa que me han escrito nunca", ha contado el cantante.

Igualmente, en este viaje por los últimos trabajos de Raphael ambos han hablado de De Vuelta, el disco con el que Raphael volvió a nacer tras su trasplante hígado. "Cuando salí de casa a grabar me iba preguntando en el coche: '¿podré?', porque lo me habían hecho era muy fuerte. Me acuerdo que volví a casa y entré como loco diciendo: '¡He grabado la mitad del disco en una tarde!'

Del mismo modo, el cantante -que es grupo de riesgo- ha declarado su admiración por los médicos y el equipo sanitario "tan maravilloso" que está trabajando en la lucha contra la enfermedad. Una enfermedad "nueva, con una pandemia que es para asustarse porque es algo que no conocemos, pero para la que pronto tendremos vacuna y será el último susto que nos pegue".

Durante esta conexión, Raphael ha desvelado que él no se ha convertido en cocinero durante la cuarentena, porque él ya lleva guisando toda la vida, y que su comida favorita es la bullabesa, un plato francés de pescado "muy rico". Para hacerlo muy bueno, solo nececesitas "mil kilos de pesado bueno. Se cocina como si hicieras cocido", le ha explicado a Rafa Cano.

