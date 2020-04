Foo Fighters, The National y Liam Gallagher actuarán Rock in Rio Lisboa 2021

Foo Fighters, The National y Liam Gallagher son los primeros confirmados para Rock in Rio Lisboa 2021. Las tres bandas, que inicialmente estaban programadas para actuar en Rock in Rio Lisboa el 21 de junio de 2020, han confirmado su presencia en la novena edición del festival, reprogramada para junio de 2021.

Como todos los grandes eventos, la edición de este año de Rock in Río Lisboa ha sufrido modificaciones debido a la crisis sanitaria del Covid-19. La sede del fesitval luso ha comunicado vía nota de prensa que la edición de 2020 se mueve a junio de 2021 con algunos de sus cabezas de cartel intactos, como son tres grandes tótems del rock internacional: Foo Fighters, The National y Liam Gallagher.

Cartel de Rock In Río Lisboa 2021. / Imagen distribuida por el festival

Bajo el lema "sigamos sonriendo", la organización del festival ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad y confianza, manteniendo al lineup del escenario principal. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva fecha los días 19, 20 (primer fin de semana) y 26 y 27 de junio (segundo fin de semana), en el Parque de Bela Vista de la capital portuguesa.

La organización aclara también que si alguno de los artistas inicialmente programados para actuar en el Escenario Mundo (escenario principal) en 2020 no estuviera confirmado para la edición 2021, los titulares de entradas para ese día específico podrán cambiarla por la fecha que elijan, llevando a cabo un proceso de revalidación o solicitar un reembolso dentro de los 30 días de la fecha de "no confirmación". Más información en la web oficial de Rock In Río.