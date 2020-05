Esta filtración llega del portal Pigtou y está firmada por un conocido proveedor de información de OnLeaks. Y, ¡ojo a la palabra!, hablamos de “filtración” y no de “rumor”; esto va a ocurrir.

La serie Galaxy A de Samsung, tiene en marcha un terminal con cámara selfie motorizada, un concepto todavía nuevo para Samsung, y ya catado por compañías chinas como OnePlus u Oppo.

El video y las imágenes filtradas sólo adelantan detalles estéticos y de diseño del terminal, para cualquier otro dato tendremos que esperar. Lo que sí podemos asegurar ya es que la serie A de Samsung pasará a disfrutar de una pantalla limpia y libre de irregularidades gracias a un mecanismo que escondería la cámara selfie.

Samsung lanzará un móvil con cámara selfie motorizada

Los marcos se estrechan hasta niveles admirables para una gama media como es la serie Galaxy A, y la parte trasera enseña tres cámaras y lo que parece un escáner de huellas dactilares en la parte trasera, algo por encima del centro del teléfono.

La filtración también habla de un emisor de infrarrojos en la parte superior del teléfono, un puerto para auriculares (algo que ya muy pocas marcas aguantan en sus teléfonos) y un USB Tipo C, como marca el estándar a estas alturas.

Nada más se sabe al respecto de este dispositivo. No hay fecha, no hay precio y no hay presentación a la vista de Samsung; pero si tenías en mente comprar un móvil de gama media quizás fuera buena decisión esperar a ver cómo avanzan los próximos meses, por lo que pueda pasar...