J Balvin: “‘Verde’ tiene uno de los mejores videoclips de la historia”

LOS40 Global Show se ha ido esta semana hasta Colombia para conectar con una de las figuras más importantes de la escena musical actual: el mismísimo J Balvin. El cantante ha entrado en el programa que comanda Tony Aguilar para hablar de Colores, un álbum que salió al mercado la misma semana en el que el mundo entero se confinaba para combatir el coronavirus.

"Has lanzado Colores en la época más oscura", le dice Tony Aguilar, a lo que Balvin responde: "Es bonito, porque le dio mucho más poder al concepto del disco. En los peores momentos nos acordamos de lo mejor que nos ha pasado y es muy posible que, en cuestión emocional y musical, Colores haya sido una de las mejores cosas que le haya pasado a la gente que me apoya".

"Al lanzar el disco me quité la camiseta de competidor. No pensé en las ventas que íbamos a hacer o el récord que íbamos a lograr. Simplemente quise dar el cariño, el amor y la responsabilidad social que tengo como artista", asegura el cantante en LOS40 Global Show.

Videoclip oficial de 'Verde'

J Balvin, eso sí, parte con la ventaja de que el disco (el quinto de su carrera) contó con una planificación y una previsión que le ha permitido tener todo el trabajo hecho. Es por eso que, al ser un álbum visual, puede continuar cumpliendo con el calendario de lanzamientos que tenía en mente. De hecho, hace solo unas semanas compartió con todos sus seguidores el videoclip de Verde. "Tiene que estar considerado como uno de los mejores vídeos de la historia. Tiene que estar el Top 10", afirma.

"Prefiero que la gente me recuerde como José que como J Balvin"

Durante su conexión con LOS40 Global Show, J Balvin también ha hablado con Tony Aguilar de cómo está llevando el confinamiento en casa. La cuarentena le ha obligado a frenar de golpe, pero le ha venido bien porque el artista necesitaba tomarse un respiro.

"Son muchos años prorizando la carrera y poco tiempo para mí. Esto termina siendo un regalo para los que estábamos buscando un tiempo para reencontrarnos", explica. "He ido conectando más con el público y me he reconectado con José: lo que siento, lo que pienso y lo que vivo. Prefiero que más adelante la gente me recuerde antes como José que como J Balvin, porque al final el que tiene el mérito es quién creó el personaje".

