Entrevista a Vanesa Martín en LOS40 Global Show: “Mi madre es una leona, nos está dando una lección a todos”

Vanesa Martín visitó LOS40 Global Show, eso sí, de manera virtual por la situación extraordinaria que estamos viviendo estos días. La cantante y compositora malagueña abrió a Tony Aguilar y a LOS40 las puertas de su casa para hablarnos de su más reciente trabajo, Un canto a la vida, una canción benéfica cuyos fondos irán destinados a Cruz Roja para luchar contra el Covid-19.

Pero lo primero es lo primero, saber cómo se encuentra y cómo está pasando estos días la artista: "Estoy muy bien, me lo estoy tomando como un descanso obligado, estoy aprovechando para hacer cosas que tenía pendientes. Estoy preocupada, obviamente, por todo lo que ocurre alrededor, ya sabes, porque mis padres trabajan en el hospital, entonces me preocupa, pero por suerte parece que vamos a mejor y que empezamos a ver el horizonte", explica Vanesa en los primeros minutos de entrevista.

Ella está viviendo muy de cerca todo lo que está pasando, dado que sus padres trabajan en el ámbito sanitario. Sobre ello, Vanesa nos cuenta: "Mi madre es una leona, nos está dando una lección a todos. De hecho en Todas las mujeres que habitan en mí le hago un pequeño homenaje, precisamente por todo lo que ha inspirado. Yo hablo con ella cada día y me llena de fuerza y ánimos".

Y reconoce que esta cuarentena la está aprovechando para hacer todo lo que tenía pendiente: "No sé si te pasa a tí, pero yo estoy aprovechando para hacer muchas cosas y se me pasan las horas volando" (...) "Estoy componiendo un montón, viendo un montón de cine, de series que tenía pendientes, haciendo cursos online...", cuenta la artista a Tony Aguilar.

Se trata, sin duda, de uno de los momentos más difíciles que nos está tocando vivir como sociedad. Y precisamente, la artista ha sido consciente desde el primer momeno de que tenía que ayudar, y qué mejor que aportando su arte.

Sobre su colaboración con Cruz Roja, Vanesa Martín lo tiene claro: "Cruz Roja son los mejores aliados que he podido tener, porque cuando me pongo a arreglar Un Canto a la vida, me pongo a trabajar en la canción, empiezo a pensar cómo puedo ayudar y de repente surgió asociarla con Cruz Roja. Cuando los llamé ellos estuvieron encantados. Todo lo que se recaude de derechos de autor, de descargas, de donaciones que haga la gente en vanesamartin.es/cruzroja irán para material sanitario y para dar cobertura a todas las personas vulnerables".