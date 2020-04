Ideas para celebrar el Día de la madre a distancia

Una vez leí en Instagram un mensaje que decía “Dios no puede estar en todas partes, por eso creó a las madres”. Ahora, cuando millones de personas no podrán abrazar a las suyas por culpa del coronavirus, es cuando más sentido cobra esta frase. Somos muchos y muchas los que estos días nos encontramos distanciados de nuestra familia, en distintas viviendas, sin poder abrazar o besar a nuestras madres. Eso sí, seguro que no han dejado de estar presentes: ya sea a través de una videollamada, de los mensajes de WhatsApp que te escribe o con todos aquellos recuerdos que te acompañan estos días junto a ella.

El domingo, 3 de mayo, se celebra en España el Día de la Madre. Si eres de los afortunados o afortunadas que puede pasar el confinamiento junto a ella, disfruta (y echa un vistazo a todas las ideas que te damos para hacer aquí). Si eres de esas personas que este domingo estará alejada de tu madre, no te preocupes: estar lejos no significa no estar con ella. En LOS40 te damos una serie de ideas que puedes hacer para sorprender a tu madre este domingo. ¡Toma nota!

Escribir una carta

No hace falta ser Lorca para ponerse delante de un papel y escribir sobre sentimientos. Todos tenemos emociones y podemos sacarlas a través de las palabras. Dile a tu madre, este 3 de marzo, a través de una carta lo que sientes por ella: lo importante que es para ti y lo mucho que te gustaría estar en estos momentos allí. ¿Alguna vez le has escrito una carta? Empieza con un “Querida mamá…” y enumera todas aquellas cosas que te gustan de ella. Nunca nos hemos parado a pensar en todo aquello que hace que aquella mujer que nos dio la vida sea tan especial para nosotros. ¡Es hora de decírselo! Luego envíasela a través de un whatsapp o de un mail. Seguro que le encanta.

Queda con ella para comer

Vivimos en pleno siglo XXI, donde las videollamadas están a la orden del día. ¿Por qué no quedas con ella para comer? Podéis preparar lo mismo, poner el dispositivo electrónico encima de la mesa y comenzar a charlar. Intentar que, al menos, este día sea un poco más especial que el anterior.

Hacer un cheque canjeable por planes

¡Es hora de ponerse creativo! Como no estamos en un buen momento para consumir (sobre todo, cosas que no sean de primera necesidad), podemos tirar de creatividad y hacer un cheque para planes futuros: “Vale por una cena guay”, “Vale por un día de playa”, “Vale por mil abrazos”… Además, cuando se lo des, podéis imaginar qué cosas haréis cuando salgáis.

Dibujarle un ramo de flores

No hace falta pedir un ramo de flores real y enviarlas a su casa. Con lápices o rotuladores, puedes crear un maravilloso ramo igual de bonito. Luego le echas una foto con la cámara del móvil y se lo envías. Puede que aquello le recuerde a aquellos años en los que tenía que fingir que le gustaban aquellas manualidades que hacías en el colegio, pero tiene su encanto. Otra cosa que puedes hacer es recrear alguna de aquellas manualidades. Verás que no son tan sencillas de hacer y que el ingenio de los profesores de primaria es sobrehumano.

Dedícale una canción o una playlist

Cuando nos quedamos sin palabras, muchas veces lo mejor es usar la música. Crea una playlist con canciones que puedan gustarle a tu madre. También puedes hacer una que te recuerde a ella y escribir al lado de cada tema el porqué.

Hacerle un vídeo

Ya sea un montaje de fotos, dando un discurso delante de la cámara o cantando una canción que le guste, ¡haz un vídeo! Algo especial para ella, que le haga sentirse querida ese día. ¡Puedes usar hasta Tik Tok utilizando algún sonido que sepas que le va a gustar!

Dedícale un post en tus redes sociales

Si tu madre es de esas que se pasa el día en redes sociales, es el momento de que le dediques una preciosa publicación en el muro. Lo compartirá y podrá presumir de buen hijo o hija. Además, estamos seguros de que no vas a ser el único que lo haga.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!