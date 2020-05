Así viven nuestros famosos la cuarentena

El encierro está siendo duro, no lo vamos a negar, los primeros días tenían su emoción, pero tantas horas en casa encerrados con las mismas personas, Netflix explotado y nuestras ganas de hacer cosas productivas por los suelos, han hecho que estemos sedientos de cotilleos y salseo.

Por suerte, para saciar ese instinto tenemos a nuestras adoradas, y a veces odiadas, redes sociales. Gracias al mundo de Internet, durante la cuarentena, los famosos no dejan de regalarnos momentazos a través de sus perfiles, y algunos estamos seguros que no serán nada fácil borrar de nuestras mentes

Si ahora no os viene ninguno a la cabeza, es que no habéis visto el contenido que merecéis. Por ejemplo, Ricky Martin nos ha regalado unas imágenes, por una buena causa, al más puro estilo Espinete. El cantante no se lo pensó dos veces y se tiñó el pelo de rosa.

Lo peor de todo es que le siente bien, por muy fosforito y llamativo que sea, no quiero imaginar lo que sucedería si alguno de nosotros nos ponemos creativos con nuestro pelo. En fin, otros, directamente son más de meterse en un buen lío por tener un humor incomprendido.

Esto es precisamente lo que le ha sucedido a Jon Kortajarena, después de un largo viaje de regreso a casa, para estar más cerca de su madre durante la cuarentena, el modelo tuvo que pedir comida al no tener nada y estar todo cerrado por el estado de alarma. El problema que su comentario en redes sociales, no sentó nada bien.

Buenos días!! He visto que mi comentario de anoche ha enfadado a algunos. En mi Instagram stories podéis ver mi versión de lo que pasó. Los que utilizan las redes con agresividad y para insultar desproporcionadamente al que pillan por banda, pueden seguir haciéndolo. 😘 — J O N K O R T A J A R E N A (@jonkortajarena) April 25, 2020

Después del revuelo que se montó está claro que no lo ficharán para la nueva temporada de Zapeando ni del Club de la Comedia, pero bueno, las disculpa está ahí, y desde Anda Ya, le mandamos un abrazo fuerte, y que su madre se recupere pronto.

Ellos no son los únicos en dejarnos verdaderas joyitas, a este maravilloso club se ha unido una persona que ha demostrado tener cero complejos y mostrarse, tal y como es, en el curioso mundo de las redes.

Anabel Pantoja, nos está dando grandes momentos esta cuarentena mostrándonos con muchísima naturalidad, si ha engordado, que si el ejercicio no es lo suyo o si tiene más pelo del habitual, como mucha gente. Sin duda, el gran descubrimiento del confinamiento.

ANABEL PANTOJA SERVING MOVES AND VOCALS pic.twitter.com/upYAuYQexr — JUROQUEJUROQUEJURO🦂, la puxa (@hausofdavid48) April 13, 2020

Y por último, tenemos otro famoso que nos conoce muy bien y sabe que necesitamos un poquito de movimiento. El presentador Jesús Vázquez, se ha convertido en nuestro coach para sobrevivir en esta montaña rusa de sensaciones con bailes, canciones y mucha gracia.

