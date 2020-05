Paula Echevarría retoma TikTok y lo hace con su hija

Esta cuarentena nos está ofreciendo situaciones inéditas y, ahora no hablamos de nada sanitario ni económico. Si nos quedamos con el lado más frívolo sí podemos decir que esta situación nos está permitiendo descubrir nuevas cosas de las celebs.

Para empezar, muchos de los que nunca nos habían abierto las puertas de sus casas, ahora nos han permitido conocer sus rincones más personales. Y no sólo eso, están compartiendo sus aficiones menos conocidas o sus estampas más familiares.

Paula Echevarría no es muy dada a compartir imágenes de su hija. Lo ha hecho en varias ocasiones, pero es cierto que suele mantener un anonimato o discreción que cada vez es menos. Eso nos ha permitido verlas juntas en TikTok, la red por excelencia de estos días que nos está dejando las imágenes más desenfadadas.

Muchos han aprovechado estos días para debutar en esta red social o para retomarla y una de ellas ha sido la actriz. A sus habituales posados de outfit, ha unido este tipo de vídeos.

“No es mi primer @tiktok, de hecho creo que lo tengo desde 2015 aprox. pero digamos que hoy empieza a estar activo. Y con quien mejor que con ella que es la que me enseña a manejarlo!!! ❤ #MamiYDani #tiktok”, escribía junto al vídeo.

Lo que más ha llamado la atención, no es que haya probado con un tag en TikTok sino que lo haya hecho con su hija Daniela. Juntas han grabado el tag de madre e hija y ha dejado claro que, más o menos, se conocen bastante bien.

Ellas han sido las encargadas de señalar a la más cariñosa de las dos, la más ordenada, la más mala, la menos paciente, la más dormilona, la más fiestera, la que más come, la más alta, la más divertida o la que más se enoja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 28 Abr, 2020 a las 4:58 PDT

Y que conste, que Paula Echevarría ha lucido en esta grabación familiar, su look más natural. Seguramente no sea el último vídeo que hagan porque parece que la pareja ha gustado mucho. No hay más que ver los comentarios.

Bibiana Fernández: Que maravilla que mayor esta💋💋💋💋💋💋

Eugenia Silva: 😂😂😂😂 Que preciosas!!

Pablo Rivera: 😍😍😍

Fernando Andina: Tan estupenda como su madre.

Nuria Roca: Bonitassssss♥️♥️

