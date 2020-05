El vídeo de Pablo Motos hace 20 años que no quería que se viera: “¡Quita eso!”

Florentino Fernández conectó ayer con 'El Hormiguero' por videollamada para hablar de cómo estaba llevando el confinamiento.

Pero a mitad de la charla, Pablo Motos les preguntó por unas imágenes de las que siempre le habla cuando se ven: "Siempre me dices que tienes unas imágenes mías por las que debería de pagar para que no se vieran, enséñalas ahora", dijo el presentado.

A lo que el invitado accedió sin dudar: "Como hace tiempo que no pagas, me las he preparado aquí. Son del 29 de septiembre del año 2000. Me metí con la cámara a vuestro despacho de guionistas y esto es lo que se podía ver".

El vídeo era de cuando Motos y su equipo - entre los que también se encontraba Luis Piedrahita- escribían una obra de teatro que protagonizaba Flo.

Y cuando menos lo esperaban apareció un jovencísimo Motos en las imágenes, sin barba y mucho más niño: "Noooo, no teníamos el cuerpo preparado" exclamaron las hormigas.

Y Motos: "¡Quita eso! Creo que tengo más pelo ahora. Si lo llego a saber no lo pones", aseguró entre risas.

A lo que Piedrahita añadió: "Para que luego digan que jóvenes estábamos mejor. A nosotros, deteriorarnos nos ha ido bien".