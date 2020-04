Javier Calvo tiene una petición para la vuelta de ‘Física o Química’

Hace unos días anunciábamos que Física o Química, esa serie generacional del instituto en el que muchos crecieron, volvía a la televisión. Lo hará en formato miniserie y girará en torno al reencuentro de sus protagonistas. Sin duda, una buena dosis de nostalgia para los que recorrieron durante mucho tiempo los pasillos del Zurbarán.

Ahora queda por confirmar quiénes serán los actores que se apunten a este regreso. Mucho ha cambiado la vida de algunos de ellos. Han crecido, evolucionado y definido sus carreras. Buena prueba es Javier Calvo. Por aquel entonces era un joven actor con aspiraciones y ahora es una de las figuras clave de la escena interpretativa de nuestro país gracias a su unión con Javier Ambrossi. Los Javis han formado una marca que ha logrado hacerse con el respeto y admiración de muchos.

¿Volverá Javier Calvo a la serie que le dio a conocer a nivel masivo? De momento ha dejado caer una petición: “Si vuelve foq que vuelva este pelo”. Y suponemos que se refería al suyo, no al de sus compañeros Úrsula Corberó, Andrea Duro o Maxi Iglesias que aparecen en la foto con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Calvo (@javviercalvo) el 27 Abr, 2020 a las 9:55 PDT

En seguida han proliferado los comentarios a esta petición tan peculiar. Alguno, por cierto, le ha recordado que a su personaje lo mataron. Aunque se han visto cosas más raras.

Andrea Duro: Si vuelve FoQ, yo te llevo la GHD ♥️

Angy: Oki. Yo no vuelvo al mío

Marta Hazas: Me acuerdo de esa época !!!!!! Jaajaaa

La bien querida: Qué mod 💗💗

Lucía Ramos: 😍😍😍

Ana Milán: 😂

Pol Monen: Por favor 🙏😜

Que conste que Calvo no es de los que piensa que tiempos pasados fueron mejores, razones tiene. Pero está claro que tal y como está ahora se ve perfectamente, no hay más que leer sus palabras: “Y ahora pongo esta foto para compensar y para que comprobéis empíricamente que efectivamente he mejorado con el paso de los años”. ¿Con cuál te quedas tú?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Javier Calvo (@javviercalvo) el 27 Abr, 2020 a las 10:26 PDT

¿SABES QUE EN LOS40 ESTAMOS DE ESTRENO? ¡TENEMOS NUEVA APP! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA!