¿Podremos viajar este verano? Jesús Calleja le pregunta a un experto

Jesús Calleja es uno de esos hombres que no se ha resistido a seguir conectado al mundo con sus entrevistas. Debido al confinamiento, ahora no puede recorrer mundo como es costumbre en él. Pero no le hace falta.

Iker Jiménez no es el único que se ha pasado a youtube para seguir dando respuestas a la situación que estamos viviendo con el coronavirus. Calleja también busca información entrevistando a algunos de los protagonistas. Uno de los últimos ha sido Mariano Esteban, responsable del Laboratorio de Vacunas y Virus del CSIC/Covid-19.

Esteban ya le ha presentado a Pedro Duque la vacuna en la que ha estado trabajando su equipo que ya está en fase de experimentar con animales. Pero reconoce que este proceso necesita meses para llegar al ciudadano de a pie. Reconoce que ya hay seis vacunas y van apareciendo nuevas. El científico asegura que tendrá que pasar un año, año y medio, para que haya una vacuna efectiva y accesible para todos.

Pero hacen falta recursos para investigación en ciencia, es uno de los llamamientos que ha hecho. La sociedad tiene que ser consciente y reivindicar todas esas ayudas que revierten en todos.

Este verano, ¿vacaciones?

También han tratado un tema que preocupa a muchos españoles, ¿qué va a pasar con las vacaciones? ¿Podremos viajar? El científico se ha mostrado optimista: “Ojalá, yo espero que sí, pero de forma controlada”.

Es partidario de que hay que ir viendo la evolución y las pautas que se van marcando: “Veremos si hasta el final de mayo estamos en unos números que nos dan más confianza”. Creo que la desescalada también tiene mucho que ver con las comunidades autónomas, no todas están en la misma situación.

“Hay algunas que apenas tiene casos. Cada comunidad autónoma irá paulatinamente estableciendo las pautas y eso será muy positivo porque las que están en la costa, sobre todo en el sur e incluso Galicia, tienen números mucho más bajos. Dejemos hacer. Todos tenemos ganas de salir corriendo, pero tengo confianza en que sí iremos paulatinamente, aseguraba”.

Esta respuesta genera controversias. Como bien ha expuesto Calleja, “Si la desescalada va a ser por comunidades o provincias... si yo estoy en León y me quiero ir a Galicia, pero en León no te dejan salir todavía, pero en Galicia sí... ¿puedo ir?”.

Esteban no ha eludido la respuesta: “Oye, yo quiero irme a mi pueblo, Villalón de Campos, pero de Madrid no me dejan salir. Ahora de momento no puedo y me molesta porque me encanta mi pueblo”.

Pero el aventurero ha insistido: “Por eso te digo, ¿tú crees que en verano podrás irte a Villalón?”. Y, en esta ocasión, la respuesta ha sido más convincente: “De momento no, pero para el verano sí, sí. Hombre...vamos... finales de junio...”. Lo que ha dado esperanzas a muchos.

