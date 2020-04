Entrevistamos a St. Pedro, el tinerfeño que presume de islas en Miami en la conquista del R&B

El talento que nace en las Islas Canarias lo hace para convertirse en una verdadera revolución internacional. Ya lo hemos visto con Don Patricio, entre muchos otros, y ahora ha llegado el caso de St. Pedro. Es tinerfeño de nacimiento y ahora vive en Miami para continuar su sueño. Conquistó a Juanes con su talento, y poco a poco se ha ido ganando todos nuestros oídos.

Quizás lo hayas escuchado recientemente por su tema Phone Sex, que recoge los sonidos del R&B que tanto le caracterizan. O quizás te suene por haberlo visto en La Voz. Sea como sea, hay algo de lo que no tenemos la menor duda: St. Pedro ha aterrizado en la industria de la música con el único propósito de diferenciarse. Y no va por mal camino.

En LOS40 hemos charlado con nuestro protagonista acerca de este último proyecto, que se convierte en una carta de presentación al mundo para lo que viene después. Además, ha presumido de talento canario y ha augurado cuáles serán los sonidos con los que nos obsesionaremos en un futuro muy próximo. Esto, y mucho más, en las próximas líneas.

Pregunta (P): Enhorabuena por tu sencillo Phone Sex. Cuéntanos sobre él. ¿Cómo te inspiraste para este nuevo tema?

Respuesta (R): Este tema nació en el estudio de Alizzz y hace como dos años. Empezamos la idea y la dejamos casi lista, pero se quedó en la carpeta de canciones mientras averiguábamos qué dirección íbamos a tomar. Pero cuando empezó a pasar todo esto del aislamiento, nos dimos cuenta de que parecía que estaba hecha para ahora. Hicimos el vídeo y ahí está.

P: ¿Te sientes identificado con él? Tal y como dices, es perfecta para estos momentos.

R: Claro, y para cuando te vas de viaje también. Cuando estás separado de la persona con la que quieres estar compartiendo en el momento, utilizas todos los recursos que tienes disponibles.

P: Llegas con una apuesta musical bastante fuerte. Juanes fue el que te adoptó en el programa de La Voz y Rebeca, la mánager de Rosalía ha fichado tu talento. Tu vida ha dado un giro inesperado. ¿Cómo crees que hubiese sido si no hubieses decidido presentarte a este programa?

R: Pienso muchísimo en eso y es como un episodio de Black Mirror. La verdad es que no lo sé. Seguiría tocando con mi grupo de siempre, seguro. Estaría en la isla pero estaría muy frustrado.

P: Te has afincado en Miami. ¿Qué te ha llevado a dejar España y mudarte allí?

R: Había opción de quedarnos en España trabajando con Universal, pero yo quise apostar un poco más fuerte, la verdad. Quise ver si había algo mejor y confié en los consejos que me dieron Rebeca y Juanes. Aguanté y aguanté. Se vive mucha frustración porque no sabes al final a dónde estás yendo. Estás viviendo de la fe y solo de tener fe, pero se planteó la oportunidad de venir aquí. Warner Chapel me firmó como compositor, arreglamos los papeles y agradecidísimo. Gracias a Dios que fue así y no de otra forma.

P: Eres tinerfeño de nacimiento. En tu tierra están triunfando también otros talentos como Don Patricio, Bejo, Sara Socas. Supongo que esto para ti es todo un orgullo.

R: Ya era hora. Por fin empezaron a llevar el foco hacia las islas. Ahora a ver si los propios isleños somos capaces de gestionar la situación para que el mercado canario crezca.

P: ¿Cómo crees que influye esta inserción de los canarios en la industria?

R: Obviamente de manera positiva, porque está variando mucho más lo que se venía escuchando en diez años atrás. Bejo, por ejemplo, es uno de los artistas más rompedores que hay en Europa yo creo. Aunque no sea tan comercialmente fuerte como Don Patricio, la propuesta artística de todos estos chicos es algo que no estaba en España antes de que ellos lo pusieran ahí.

P: Empezaste tocando el piano, después la batería en un grupo llamado Neptuno, y ahora te has lanzado a una carrera en solitario. ¿Con cuál de todas estas etapas te quedas y por qué?

R: Me quedo con un poquito de todas porque si no hubiese pasado por todos esos puntos, no hubiese pasado por todos esos puntos, no estaría ahora como estoy, para bien o para mal.

P: ¿Qué le dirías al Pedro que empezó con cuatro años a interesarse por la música?

R: Que tendría que haber trabajado más todavía.

P: Antes mencionamos a Rosalía. ¿Has hablado con ella?

R: No, la verdad es que no he tenido el gusto de conocerla personalmente todavía.

P: También hablamos de tus diferentes etapas y sonidos. ¿Cuáles crees que serán los ritmos que lo peguen fuerte en esta nueva etapa de la industria?

R: Creo que el afrobeat definitivamente va a pegar muchísimo porque para mí es como el sustituto general del reggaeton. Y en cuanto al R&B, creo que el pop de 2020 en adelante va a ser él, el R&B. Va a estar cada vez más fusionado con el R&B, ya sea en el anglo como en el español.

P: ¿Qué vas a querer ofrecernos después de Phone Sex? ¿Algo que nos puedas adelantar?

R: Estamos estudiando bastantes propuestas porque queremos ser muy acertados en el momento y cómo poner fuera según qué canción. ¿Entiendes? Tenemos muchísimo material pero somos muy cuidadosos con cuándo lo ponemos fuera.

P: ¿Algo que tengas pensado con algún artista?

R: No puedo hablar (risas). Es que soy un supersticioso y hasta que no esté todo muy bien atado, no hablo más de la cuenta.

P: ¿Qué te gustaría conseguir de aquí a que acabe el año?

R: Es muy difícil pensarlo porque con lo inestable que está todo el mundo ahora. Quiero acabarlo bien de salud, con mi proyecto caminando un poco mejor y que mi familia esté bien cuando acabe el año, yo estoy perfecto.

St. Pedro se presenta como una de las mayores promesas del R&B a nivel internacional. Demuestra así que el talento canario es capaz de viajar a otros territorios y conquistarlo, convirtiéndolo en una de las fábricas inminentes de éxitos mundiales. ¿Qué llegará después de su hit? Aún tendremos que esperar para saberlo, pero yo que tú no le quitaría el ojo -ni el oído- de encima.

