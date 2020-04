Ideas para celebrar el Día de la Madre si estás pasando el confinamiento con ella

Un beso, un abrazo, un "te quiero"... las cosas más básicas están desvanecidas estas últimas semanas. No podemos hacer cosas que antes estaban en nuestro día a día, y las videollamadas se han convertido en el abrazo virtual más cercano con nuestros seres queridos. Un hecho que esperamos que termine pronto, pero que mientras tanto, intentamos lidiar lo mejor posible.

El domingo, 3 de mayo, se celebra en España el Día de la Madre. Y si tienes la suerte de pasar el confinamiento con la tuya, te traemos algunas ideas que puedes hacer junto a ella en este día tan especial: planes, manualidades, regalos... encuentra tu opción ideal.

1. Reposteras por un día

Si lo que quieres es compartir tiempo con tu madre, piensa en su postre favorito, compra todos los ingredientes y ¡cocínalo con ella! Es sencillo porque en internet puedes encontrar millones de recetas que recrear, innovar o, simplemente, volver a hacer. Aquí, te dejamos la que ha publicado la youtuber Inma Serrano (A Little Too Often) en su Instagram: una tarta de chocolate blanco que parece ser de lo más fácil y, además, tiene pintaza. Además, si eres mamá y tienes niños pequeños también puedes hacer este plan con ellos.

2. Tres, dos, uno... ¡acción!

Prepara las palomitas, su película favorita y siéntate con ella a disfrutarla. ¿Qué mejor plan que una sesión de cine en casa con la persona que más quieres? Podéis hacer este plan toda la familia, y pasar un rato súper bonito juntos. Eso sí, ¡ella elige!

3. Las reinas de la pista

¿Tu madre tiene TikTok? Si la respuesta es sí, posiblemente este plan le encante. Podéis recrear el baile de Jennifer López en la Super Bowl y grabaros para partiros de risa cuando volváis a verlo. Ese, o cualquiera de las decenas de bailes que rondan por Internet estas últimas semanas. Además, en YouTube hay un montón de coreos que puedes bailar desde el salón de tu casa y así hacer mientras un poco de ejercicio.

4. Hazle una playlist con su música favorita

Esta es la idea perfecta tanto si estás viviendo con tu madre como si la tienes lejos. Crea una playlist con sus canciones favoritas, aquellas que os traen recuerdos juntas y que quieres que escuche cuando se acuerde de tí. ¡Fácil, bonito y seguro que le gusta!

5. El marco de fotos más original

Ahora que no podemos salir de casa, es momento de sacar los álbumes de fotos, reciclar cosas que tenemos por casa y hacer un regalo bonito, simple y que encante, como por ejemplo, un marco de fotos. ¿Qué necesitas? En este video de Marta Riumbau, la youtuber utiliza un marco de fotos grande, cuerda, pinzas de madera para la ropa, cinta adesiva o pegamento y fotos. Mira el video y coge la idea. Además, en YouTube hay un montón de DIY que puedes hacer sin necesidad de salir a la calle a comprar.

6. Recread fotos de cuando eras peque

Si eres más de hacer fotos y salir en ellas, este plan es súper divertido. Si vives en tu casa de toda la vida, coged fotografías que tengáis de hace años, tomadas en el salón, baño, cocina... o cualquier lugar de vuestra vivienda, ¡y recreadlas! Seguro que os echáis unas risas al comparar cómo habéis cambiado a lo largo de los años.

7. Dibújala

La última opción es para los artistas: hacerle un retrato. Además, si estás fuera de tu casa, también puedes hacerlo, aunque tendrás que esperar para dárselo en mano.

