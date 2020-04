El regreso de Girls Aloud podría suceder en 2022

Han pasado 18 años desde que en 2002 cinco concursantes del talent show británico Popstars: The Rivals formaran Gilrs Aloud, una de las girl bands más exitosas de la pasada década en Reino Unido. Cheryl Cole (ahora Cheryl Tweedy), Nadine Coyle, Sarah Harding, Nicola Roberts y Kimberley Walsh eran las chicas que arrasaron en las listas y que podrían volver a hacerlo en 2022.

El tabloide británico Mirror se ha hecho eco de unas palabras de Nadine Coyle en las que asegura que las negociaciones para que exista una reunión de la banda británica para dentro de un par de años cuando se cumpla el vigésimo aniversario de su nacimiento.

"Hay muchísimas conversaciones ahora mismo y estamos todas en contacto preguntándonos '¿qué hacemos?' Aún es pronto" ha explicado Nadine Coyle durante una reciente entrevista.

Su último intento de reunión tuvo lugar en 2012 para el décimo aniversario y fructificó en un recopilatorio de grandes éxitos, Ten, que incluía cuatro canciones nuevas y que Girls Aloud defendió en directo en una extensa gira mundial.

Something new fue en aquel momento el sencillo de su regreso y los rumores de un retorno musical vuelven a sonar fuerte en los principales medios británicos. Su inesperada y fulminante separación en 2013 evidenció que dentro de la girlband había roces internos que no tardaron en saltar a las páginas de los tabloides.

A pesar de su cordial despedida en las redes ("Queridos Alouders, sólo queremos decir desde el fondo de nuestros corazones: Gracias! Este viaje ha sido una experiencia increíble y la oportunidad perfecta para decir gracias por estar en él con nosotros durante toda una década. Hemos superados con creces cualquiera de nuestros sueños (...) Vuestro amor y apoyo siempre estará con nosotros, pero ahora hemos llegado al final de nuestro increíble tiempo juntos") después se supo que tres de las cinco integrandes de Girls Aloud querían dejarlo y otras dos no.

Call the shots, Sound of the underground, Jump, Long hot summer, Life got cold, See the day o Untouchable fueron algunos de los éxitos con los que las cinco chicas conquistaron al público británico.

