Santi Millán reflexiona sobre la muerte tras perder a un ser querido

Irene Junquera es de esas periodistas que no han parado de trabajar y realiza sus entrevistas desde casa. Una de las últimas ha sido con Santi Millán que no ha dudado en hablar del fallecimiento de su padre.

“Falleció hace dos o tres semanas por el covid. La situación no es fácil, es complicada. En el caso de mi padre, el pobre, ya estaba muy deteriorado, pero no deja de ser un mal trago”, confesaba.

Ahora tiene a su madre cerca para acompañarla en este trance. Un suceso que le ha llevado a reflexionar sobre este tema que, a veces, parece tabú: La muerte. “Damos la espalda a la muerte y hacemos como si la muerte no existiera, como si esto fuera infinito y como si fuera algo que no va con nosotros. Y si alguna certeza tenemos en la vida es que nos vamos a morir, no sabemos cuándo pero que vamos a morir, nos vamos a morir todos. Hay que mejorar esa relación con la muerte”, aseguraba.

Parece que le ha dado muchas vueltas al tema y ha llegado a una conclusión: “Pensar en la muerte hace que disfrutes más la vida porque hace que te des cuenta de que esto es un regalo. Es un día que tiene más para disfrutar”.

Esta pandemia se ha cebado con nuestros mayores, y entre ellos, el padre del actor. “Tenía 81 años y ya tenía su vida hecha. Este prolongar la vida de forma artificial no es bueno y la gente tendría que poder morir con dignidad”, añadía sobre lo sucedido.

Pese al mal trago familiar se ha mostrado positivo. “El hecho del confinamiento, cada uno lo llevamos como lo llevamos, lo jodido es el hecho de por qué estamos confinados. Yo no lo estoy llevando tan mal”, aseguraba.

De hecho, dice que se ha quitado la culpabilidad de perder el tiempo cuando se quedaba en casa y que se ha quitado los agobios con los que se despertaba cada día. “Tengo un piso amplio, estoy con la familia, estoy acompañado, tengo una terraza a la que puedo salir y tener esa sensación un poco de exterior. Además, yo ya hacía ejercicio indoor”, explicaba, “a mí me gusta mucho estar en casa”.

