Aprende a detrozar la cocina con las celebrities

En tiempos de confinamiento, todos necesitamos entretenimiento. En todos, también entran los famosos, que aunque creamos que están todo el rato pasándoselo bien, también tienen sus tiempos muertos.

La mayoría de nuestras celebrities están aprovechando las horas libres para hacer deporte, otros con más imaginación dan clases de canto, pintura y de todas las artes posibles. Sin embargo, los famosos son humanos y aunque les guste mucho hacer deporte y cantar, tanto tiempo en casa hace que, como nosotros, vayan a la cocina con más asiduidad de lo normal.

Y es que en tiempos de confinamiento y con la próxima edición de Masterchef Celebrity a la vuelta de la esquina, nuestros famosos se han puesto manos a la obra para convertirse en unos auténticos cocinitas.

Entre nuestros chefs favoritos, destaca Belén Esteban. Entre cánticos, lloros y mucho humor, la tertuliana de Sálvame deleita a diario a la audiencia, con sus platos favoritos. Otro que también conoce muy bien este mundo y está demostrando sus dotes culinarias es Kiko Rivera. El hijo de la tonadillera se ha marcado un bizcocho muy especial. Además, en su innovación culinaria, utiliza su cuerpo como recipiente para su elaboración, merece la pena verlo.

Los deportistas no se han querido quedar atrás, uno de los que no ha dudado en compartir sus habilidades culinarias o la ausencia de ellas, es Rafa Nadal. El tenista tuvo que sufrir la encerrona que le preparó su madre, parece que su habilidad en el deporte no se traspasa a la cocina… Eso sí, el resultado final tiene una pinta bárbara.

Aunque en Anda Ya si tenemos que suspender las dotes culinarias de algún famoso, por desgracia, lo tenemos claro, nos quedamos con Arkano. Su propia madre no podía parar de reírse al ver el desastre que montaba al hacer una tortilla.

Si quieren mejorar en la cocina, Arkano y el resto de celebrities no les vendría mal seguir a Dabiz Muñoz en Instagram, el chef de Divexo nos está regalando recetas fáciles de hacer y que como dice él, “son un auténtica fiesta”.

