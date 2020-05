Sara Carbonero desvela la pregunta que le hace su hijo todas las noches

El pasado domingo los niños pudieron dar su primer paseo después de mes y medio encerrados. Sin duda, fue un día especial para los más peques de la casa que han tenido que adaptarse a una situación nueva sin llegar a entenderla del todo.

De la noche a la mañana se han quedado sin cole, sin amigos, sin rutinas y con sus padres, 24 horas en casa, en muchos casos, con evidentes preocupaciones por lo que va a pasar. Y la única palabra que oyen constantemente es la de coronavirus.

Por eso no nos extraña la pregunta que cada noche le hace a Sara Carbonero uno de sus hijos: “- Mamá, ¿cuándo se acaba el coronavirus? (La pregunta de cada noche antes de dormir) “, ha compartido la periodista. La pena es que no se le puede dar una respuesta definitiva porque cada día tenemos una información diferente y sobre el futuro, podemos especular, pero no afirmar nada.

Sin duda una pregunta que nos hacemos todos, no sólo los más pequeños. Pasan las semanas y tenemos ganas de vislumbrar el final del túnel. Menos mal que a él, parece que no le quita el sueño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 28 Abr, 2020 a las 1:08 PDT

No han faltado cantantes que se han sentido identificadas con estas palabras o las que la mandaban ánimos para sobre llevar lo que está ocurriendo. E incluso respuestas de esas que alivian, aunque no aseguren nada.

Adriana Abenia: Pronto ❤️

Efecto mariposa: Ya falta un poco menos ♥️

Isabel Jiménez: Ya queda poco pequeño ❤️

Beatriz Luengo: El mío igual 🤦🏻‍♀️ el otro día me preguntó: cuando se vaya el Coronavirus existirá el parque??

Sofía Ellar: Ánimo. Sara 🙏❤️

Nuria Roca: Dulces sueños ♥️

