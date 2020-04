Laura Escanes a Paula Gonu, sobre su enfado: “Te pasaste tres pueblos, tía”

A estas alturas, Paula Gonu y Laura Escanes no necesitan presentación. Se trata de dos de las jóvenes influencers más seguidas en España. Las jóvenes suman millones de seguidores y seguidoras en sus redes sociales. Y sí, son muy amigas. Pero no siempre ha sido así, de hecho, estuvieron dos años sin hablarse.

Ahora, en un directo de Instagram que han hecho este lunes, las jóvenes, que se reconciliaron en 2018, contaron qué las llevó a pelearse.

Ver esta publicación en Instagram Es mi primera amiga embarazada😭💖 Una publicación compartida de 🐭PAULA GONU (@paulagonu) el 2 Jun, 2019 a las 12:52 PDT

Uno de los seguidores que estaba conectado al directo, quiso saber si estuvieron peleadas. “Sí, venga, vamos a contarlo. Cuenta tu versión y luego yo cuento la mía, pero no te enfades”, dijo Laura. Gonu aceptó, asegurando que aquello ya está más que superado: “Éramos otra gente”.

De este modo, Gonu comenzó a relatar su versión: “Intento siempre escapar de los malos rollos, pero me pilló en un día que acababa de llegar a Australia. Tenía jet lag, me dormía caminando y estaba muerta de hambre”.

Recuerda que en ese momento Laura había publicado un vídeo que había recibido muchas críticas debido a que muchos pensaban que era una copia de una de sus ideas. Aun así, Gonu explica que Laura le escribió y que no le dio importancia al asunto.

Pero la curiosidad pudo con Paula y se metió a ver el vídeo de Escanes: “Al cabo de un par de horas me dio por ver el vídeo y no sé por qué dije: ‘En realidad sí que se está copiando un poco de mí’. Te juro que esa fue mi sensación. Ahora no pensaría así, pero tenía cuatro años menos y llevaba 38 días casi sin dormir”.

Por su parte, Laura recordó aquel momento entre risas: “Te pasaste tres pueblos, tía”. La modelo relata su versión, recordando que se encontraba en un taxi cuando empezó a ver que tenía muchas menciones en Instagram. ¿La razón? Su amiga estaba criticándola en su cuenta de Snapchat: “No me lo podía creer. Empezó a lanzar una de mierda, media hora, literal.”

Gonu reconoció que se comportó como una “niñata rabiosa” en aquel momento. Escanes cuando vio todo aquello salió a defenderse y llamó falsa a Paula.

En ese momento cortaron relación, dejándose de seguir en redes y sin cruzar palabra en dos años. Por suerte, todo pasa, y en 2018, las chicas retomaron contacto. “La reconciliación ya la contaremos, porque no tenemos más tiempo”, aseguraron a sus seguidores.

A día de hoy, Gonu y Escanes son buenas amigas. Prueba de ello es que comparten imágenes juntas y sí, han vuelto a seguirse en Instagram.