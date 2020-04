Vuelven los ilusionistas de ‘Ahora Me Ves’ con una tercera película

Lionsgate está definitivamente decidida a rodar Ahora Me Ves 3, la tercera entrega de la franquicia protagonizada por un grupo de habilidosos magos que se dedica a robar bancos.

Durante las dos primeras partes Ahora Me Ves estuvo protagonizada por Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Woody Harrelson y Dave Franco, un reparto de rostros archiconocidos que con toda probabildiad volverá para un tercer reencuentro.

No hay motivo para pensar lo contrario, ya que sigue siendo una franquicia extremadamente rentable: Ahora Me Ves consiguió recaudar 350 millones de dólares de 75 millones de presupuesto y, Ahora Me Ves 2, 334 millones de 90. Una suculenta taquilla que, aunada, supone casi 700 millones, lo que confirma que el ilusionismo y los robos son un producto de entretenimiento que funciona.

Sin embargo, a pesar de su éxito, la crítica destrozó la trama de Ahora Me Ves 2, a la que consideró inconexa y completamente absurda.

Para no repetir este modelo, Lionsgate ha contratado al guionista de La gran estafa americana (nominado a un Óscar por el libreto) y Top Gun: Maverick, Eric Warren Singer, quien será el encargado de dar una brisa de aire fresco a la historia de Ahora Me Ves 3. Lo que incluye, por supuesto, nuevos personajes y tramas.

Según unas declaraciones recogidas por Variety de Nathan Kahane, presidente de Lionsgate, Singer "siempre se ha sentido fascinado por el arte del ilusionismo y todas sus formas. Ha llegado a nosotros con una gran historia que lleva consigo la mitología de Ahora Me Ves y que allana el camino a Los Cuatro Jinetes a un nuevo nivel", explica el CEO, que confirma que el reparto original podría estar de vuelta.