Adara y Cristian pillados juntos tras aclarar su relación

Las imágenes, muchas veces, dicen más que lo que sus protagonistas cuentan. Adara Molinero, ganadora de Gran Hermano VIP 7, confesó en un video para su canal de Mtmad que estaba volviendo a recuperar la ilusión tras su ruptura con Gianmarco. Los concursantes, que parecían estar súper enamorados, rompieron hace poco más de un mes, tras unos rumores que apuntaban a que ella estaba hablando con otro chico. Él volvió a Italia y ella se quedó con su hijo en Madrid.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ADARA MOLINERO (@adara_molinero) el 23 Abr, 2020 a las 10:05 PDT

Así, sin dar nombres y dejando con la duda a todos sus seguidores, confesó que le gustaba un chico, conocido por todos, en el que se había fijado incluso antes de haber estado con el padre de su hijo. "Le escribí pero no me contestó", contaba. Pero parece que ahora lo ha vuelto a intentar y han empezado a tener algo. La gran incógnita era: ¿Quién es ese chico? Socialité confirmaba que era Cristian ATM, extronista de Mujeres Hombres y Viceversa.

‼️ Primeras imágenes de Adara y Cristian juntos tras la ruptura con Gianmarcohttps://t.co/wsW6ko2JDJ pic.twitter.com/z3XEJeAFZn — Lecturas (@Lecturas) April 29, 2020

Ambos colaboran en Supervivientes y, aunque Adara diga que no está "ilusionada", el chico del que hablaba en el video era él. "No vi el mensaje, de verdad", exclamaba Cristian al preguntarle por aquella vez que la concursante le escribió sin obtener respuesta. Aun así, confirman que entre ellos no hay nada. Pero la revista Lecturas ha sacado en exclusiva unas imágenes que podrían decir lo contrario.

¿Intentan jugar al despiste? Parece que les está siendo bastante complicado.

