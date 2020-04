Sospechas sobre la extraña muerte de Dimitri Diatchenko, actor de ‘Hijos de la Anarquía’ y ‘Bones’

Los datos que rodean la muerte del actor Dimitri Diatchenko son extraños. Todo ocurrió el 25 de abril, cuando la policía entró en su domicilio por petición de unos amigos del artista, que llevaban varios días sin tener noticias suyas, y encontraron su cadáver.

Cuando las autoridades irrumpieron en su casa de Daytona Beach, en Florida,Diatchenko estaba boca abajo, de rodillas, con la cara hundida en una silla reclinable. Llevaba varias horas muerto. En su hogar también encontraron un botecito de pastillas con prescripción médica completamente vacío.

Sus compañeros, tras ser cuestionados por los agentes, dijeron que llevaba varios días de baja después de que sufriese una fuerte descarga eléctrica durante un rodaje (el título de la obra que grababa no ha trascendido). Esa "electrocución", como la han denominado algunos medios, le dejó con mal cuerpo, así que decidió tomarse unos días de vacaciones. Dos semanas después aparecía muerto.

Las autoridades aún están investigando este extraño caso y aún queda que el forense revele la causa real de la muerte, pero por lo pronto este trágico suceso podría llevar a alguien a juicio, principalmente a los responsables del lugar en el que estaba trabajando y donde sufrió la descarga (de origen aún desconocido) y que probablemente fue, a largo plazo, la causa de la muerte.

Dimitri Diatchenko no es un rostro especialmente conocido en la industria del cine, pues sus colaboraciones en películas famosas (como Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal y La teniente O'Neill) fueron muy breves, pero su voz sí que puede ser famosa entre los gamers: ha prestado su talento vocal de videojuegos como Call of Duty: World at War, Wolfenstein, Fallout 4, Uncharted 3 y Tomb Raider, entre otros tantos.

En televisión la cosa cambia: lo hemos podido ver encarnando pequeños papeles en Hijos de la Anarquía, donde salió en los episodios 2 y 3 de la cuarta temporada como líder de una banda de moteros rusos; en Cómo conocí a vuestra madre (Arvydas en el episodio 14 de la temporada 7) y hasta en C.S.I. Las Vegas, donde hizo de Andrei, un secuestrador ruso, en el episodio 20 de la séptima temporada.

Aunque quizás su papel más conocido sea el de Uri en la cinta de terror Atrapados en Chernobyl, aquel hombre que llevaba a un grupo de turistas a las inmediaciones de Chernobyl para pasar el peor momento de sus vidas.

Diatchenko también fue condenado en 2015 por apalear y comerse a la mascota de su expareja, un conejo. Una turbia historia de rivalidad y celos que dejó una mancha en su carrera profesional.