Paula Echevarría pide ayuda para ver una mítica serie con su hija

Paula Echevarría, al igual que el resto de los mortales, se encuentra encerrada entre las cuatro paredes de su casa. La actriz de Velvet está pasando el confinamiento junto a su hija Daniela de doce años. Madre e hija están, en cierto modo, disfrutando de este tiempo juntas. De hecho, hasta se han atrevido con un reto de TikTok que ha compartido la asturiana en sus redes.

Pero no todo va a ser grabar vídeos para las redes sociales, ¡también hay que ver series! Teniendo en cuenta que vive con una preadolescente, seguramente no será fácil ponerse de acuerdo con qué ver en la tele a la hora de cenar.

Paula ha debido pensar que ver una de las series que vio cuando ella era una adolescente podría ser buena idea. ¿Y de qué serie se trata? Pues nada más y nada menos que Sensación de vivir (también conocido como Beverly Hills, 90210). Eso sí, la actriz ha pedido ayuda a sus tres millones de seguidores y seguidoras para poder verla, ¡y es que no la encuentra en ningún sitio!

“Hola chicos/chicas! ¿Alguien me ayuda? Me encantaría ver con Dani esta serie, pero no la encuentro por ninguna plataforma... ¿es que no está en ningún sitio o es que no la encuentro? Gracias de antemano”, ha escrito Paula junto a la imagen promocional de la serie.

En menos de dos horas, la publicación ha sumado más de 700 comentarios. Eso sí, ninguno con una respuesta esperanzadora. ¿La razón? desgraciadamente, y para tristeza de muchos fans de la serie, Sensación de vivir no se puede ver en ninguna plataforma que esté en España.

Eso sí, son muchos los comentarios de sus fans que animan a Paula para que le pida a las plataformas de streaming que compren los derechos de emisión ya que a ella seguro que le hacen caso.

Nosotros, desde LOS40, apoyamos a Paula en la causa de llevar Sensación de vivir a alguna plataforma. Todo sea para revivir aquellos capítulos.