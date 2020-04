Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp podrían haber roto

Timothée Chalamet y Lily-Rose Depp se habían convertido en una de las parejas del año. Ambos pasean, desde hace meses, por las alfombras rojas con los éxitos cinematográficos más importantes de su vida, trabajan ante la cámara y les llueven proyectos con los que seguir haciéndolo. Pero parece que la historia de amor del protagonista de Call Me By Your Name y la de The King han roto, o eso se ha dado a entender en una entrevista para la edición británica de Vogue, que le define como un chico "soltero, actualmente".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Timothée Chalamet (@tchalamet) el 13 Mar, 2020 a las 9:26 PDT

Chalamet y la hija de Johnny Depp se conocieron durante el rodaje del film The King, donde ambos son protagonistas. Aunque se les había visto pasear por las calles de Nueva York en varias ocasiones, fue en el Festival de Venecia, el pasado septiembre, donde quisieron hacer público su amor apareciendo juntos en la alfombra roja. Aun así, ninguno de los dos se han pronunciado al respecto.

El actor de mujercitas está a punto de estrenar 4000 Miles, una obra de teatro que le ha hecho viajar hasta Londres, donde ha tenido que comenzar una nueva vida alejada del ambiente neoyorquino. Además, tiene otro proyecto en el tintero: la nueva versión de Dune, que se estrenará en noviembre de este año.

Mientras tanto, Lily-Rose sigue fraguándose dentro del mundo del cine, donde apenas acaba de entrar, pero ya tiene un hueco bastante grande para seguir mostrando a todo el mundo que ha heredado el don de la actuación.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!