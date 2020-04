Nick Jonas se convierte en el profesor ideal de Priyanka Chopra

Si hay algo que estamos sacando en claro durante la cuarentena es que somos capaces de desarrollar habilidades que hasta entonces dábamos por perdidas. Aprender a cocinar esa receta que se te resistía, aficionarte a hacer deporte o, incluso, aprender a tocar un instrumento. Y es que Priyanka Chopra se siente muy identificada con este último plan.

La actriz ha confesado que ha aprovechado estos días de confinamiento para aprender a tocar el piano. Y es que, teniendo a un profesor como Nick Jonas, ¿quién no pone todo su empeño en atender en sus clases?

Así lo ha confesado en una entrevista con la revista Vogue, en la que Priyanka asegura que ha obligado a que su marido le enseñe. "Nunca lo he tocado, pero siempre he querido aprender a tocar un instrumento, así que he conseguido que me de una hora y media o 45 minutos de clase todos los días. Es un procesor de piano casero, un entrenador personal casero, un compañero de escritura casero. Es genial", señala.

Aunque Chopra confiesa que el piano no ha sido el único que ha ocupado su tiempo durante el aislamiento. Echa de menos bailar, y es por ello por lo que también ha decidido tener clases de hip-hop. "También he estado trabajando en mi libro mucho, y este tiempo me va a ayudar a terminarlo", añade.

Vamos, que para Priyanka, la cuarentena le ha traído nuevos conocimientos y nuevas metas que junto a su marido y, por supuesto, su paciencia y constancia, conseguirá desarrollar. ¿Quién sabe? Quizás a partir de ahora se anime a compartir sus avances en el piano a través de las redes sociales. Aunque con Nick Jonas como profesor, estamos seguros de que tiene la matrícula de honor.

