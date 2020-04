¿Qué pasó con la colaboración de C. Tangana y Aitana?

Aitana se ha convertido en una de las estrellas pop españolas del momento. Tras salir de la academia de Operación Triunfo 2017, la catalana no ha parado de cosechar hits. De hecho, la intérprete de Teléfono puede presumir de haber compartido estudio con muchas estrellas de la escena musical. Algunas de las canciones, como la que tiene con Morat o Cali y el Dandee han visto la luz, pero otras no han corrido esa suerte.

A principios de 2019, la joven compartió unas imágenes junto a C. Tangana en el estudio. Lo hizo en sus historias de Instagram, donde los veíamos con unos cascos y delante de unos micros. La noticia corrió como la pólvora y se auguraba hit al canto: ¡Aitana y C. Tangana tienen tema entre manos y todos nos moríamos de ganas de escucharlo!

Pero no pudo ser y, un año y medio después, aquella grabación continúa guardada en algún cajón. En septiembre de 2019, Aitana habló sobre aquella colaboración en la cena de nominados de LOS40 Music Awards para una entrevista para Fórmula TV: “De momento no está en mente publicar la colaboración con C. Tangana. Su estilo y el mío son diferentes, sobre todo en las letras, por lo que es complicado que cuadre, pero salió un tema muy guay”. Eso sí, tras soltar esto, la artista aseguró que ella es muy fan del intérprete de Un Veneno.

Ahora, siete meses después, C. Tangana ha hablado sobre aquel tema en Yo Me Quedo En Casa Con LOS40. Cuando nuestro presentador Charlie Jiménez le preguntó por el tema en el directo de Instagram, Antón contestó con las siguientes palabras: “Hemos estado en el estudio solo una vez. Hicimos una demo. Ojalá la siguiente artista fuese Aitana (de Yo me quedo en Casa con LOS40) y le preguntéis.”

De este modo, presagiamos que de momento no vamos a escuchar pronto aquel tema. Eso sí, nos encantaría hacerlo.