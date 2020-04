Malú estrena ‘Tejiendo alas’: “Para esas madres que están a punto de serlo, las que lo fueron y las que están pensándolo”

"Falta poco para verte y escribir nuestra historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas, tejiendo alas. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz".

Malú ha vuelto con más energía que nunca, dejando a todos sus fans con la boca abierta y con ganas de más, pero llenos por dentro de escuchar todo lo que la artista tenía que contar. Malú ha creado su canción más especial, y ha explicado en exclusiva a Cadena Dial que es lo que le hace sentir.

Malú estrena ‘Tejiendo alas’: “Para todas esas madres que están a punto de serlo, las que lo fueron y las que están pensándolo”

"Era una canción sin ninguna pretensión, simplemente el poder expresar como me sentía, esas sensaciones tan maravillosas y novedosas que tienes en el cuerpo, y de una forma muy natural fue fluyendo, saliendo y apareció", confesaba la artista, y es que estamos ante su canción más especial. No solo por el momento que está viviendo, a la espera de su primer hijo, sino por todo lo que le hace sentir estrenar un tema tan personal como lo es Tejiendo alas.

"Una canción susurrada, pequeñita"

"Es una canción todo el rato susurrada, pequeñita, dirigida hacia grandioso que te hace sentir eso que llevas dentro, la vida que está naciendo dentro de ti", explicaba. Así, la artista confiesa que no quería esperar al disco para estrenarla. "Me daba pena demorarlo más", aseguraba, y no le importó no haberla grabado más veces: "Lo que quedó en el estudio es lo que se quedó en la canción".

Tejiendo alas habla de la espera de un hijo, de sensaciones nunca antes experimentadas, una canción que ella misma dedica a "todas esas madres que están a punto de serlo, las que lo fueron y las que están pensando en serlo, si les apetece cogerla como suya va a ser bonito para ellas", confesaba.

Así, la artista está viviendo este momento tan especial desde su casa, y considera que esta situación le ha hecho "darse cuenta de que no hace falta tanto" para hacer música, y que lo importante es aprender que hay que darle importancia solo a lo más básico "tenemos que cuidarnos entre nosotros", contaba.

