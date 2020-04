BEP y Ozuna: “Queríamos hacer algo diferente con Mamacita porque hay demasiados vídeos con chicas medio desnudas”

Ozuna y The Black Eyed Peas han creado un temazo que ya está sonando y resonando en todos lados. Mamacita se estrenó el pasado 10 de abril y no hemos parado de bailarlo desde que lo escuchamos por primera vez.

Por eso, Tony Aguilar ha charlado con sus protagonistas, que nos han dado todos los detalles de la que ya es una de las colaboraciones más potentes del año. No te pierdas esta nueva edición del serial de entrevistas #EnCasaConLOS40.

¿Y cuál es el germen de Mamacita? "Estábamos tocando en Nueva York. Estábamos en un piso y Ozuna estaba en otro diferente, pero lo vimos en la recepción del hotel, y le dijimos: vamos a colaborar y él dijo: ¡vamos!. Le escribí por WhatsApp y durante dos meses intentamos encajar nuestras agendas y finalmente pasó durante la Super Bowl en Miami", cuenta will.i.am a LOS40.

Queríamos hacer esto con Mamacita porque hay demasiados vídeos con chicas medio desnudas, ya sabes, el mítico movimiento de culo

Sobre el videoclip de Mamacita, que tiene referencias a películas icónicas de Wes Anderson, will.i.am explica: "Me encanta Wes Anderson. Personalmente me encantan todas sus películas, la atención a los detalles, su simetría, queríamos que fuera 'como de otro mundo', porque en Black Eyed Peas siempre nos ha gustado fusionar y mezclar diferentes estilos, y para esto, que estábamos haciendo algo dentro de la cultura latina con un artista de reggaetón, queríamos hacer algo que no se hubiera visto antes (...) Queríamos hacer esto con Mamacita porque hay demasiados vídeos con chicas medio desnudas, ya sabes, el mítico movimiento de culo...".

Otro de los integrantes de BEP, Taboo,ha aprovechado para reflexionar sobre esta situación excepcional que está viviendo medio planeta y es que este confinamiento: "Estoy en los Ángeles, con la familia, conectando con mis hijos y aunque la cuarentena nos está impidiendo trabajar puedo enfocarme en la familia".

Black Eyed Peas también nos contaron algunas anécdotas de RITMO, uno de sus grandes éxitos este año junto al colombiano J Balvin y que ha llegado al Número 1 de LOS40. ¿Sabías que fue un meme lo que inspiró a will.i.am para este tema? Lo que no fue ningún meme fue el exitazo y la gran pegada de este tema a nivel global, y es que, cuando se unen dos talentos como el de BEP y Balvin nada puede salir mal. Sobre el talento del cantante de Colores, will.i.am lo tiene claro: "Su creatividad es increíble, no he visto a alguien con ese nivel de creatividad en mucho tiempo".

Hace apenas tres semanas desde que Mamacita salió a la luz y los artistas ya llevan más de 62 millones de reproducciones en YouTube, batiendo, como suelen hacer todos los récord de visualizaciones. Además, Ozuna parece estar encantado con el resultado porque sus redes sociales están repletas de la canción, incluso sale contando las ganas que tiene de salir a bailarla en todas las fiestas ¿Te lo vas a perder?

Dificultad para cuadrar agendas

Ozuna, por su parte, describió su experiencia en Mamacita como "sumamente gigante", ya que reconoce ser muy fan del grupo, sin embargo, fue complicado encontrar el momento: "Cuando me lo propuso will, me dijo Ozu: tengo este tema a ver qué le podemos hacer y yo en aquel momento lo ví interesante pero tenía tantas cosas encima... tenía mi álbum... era bien difícil entrar en la canción en ese momento, así que esperé y un par de semanas después conectamos, me enviaron varias opciones y les dije: Tiene que ser Mamacita porque ese es el hit".

Ozuna y sus inicios

El artista estuvo recordando en LOS40 sus inicios: "Creo que para todo el mundo es igual. Muchas veces creen que el éxito de los artistas llega de la nada y son número uno. Nadie mejor que los Black Eyed Peas te lo pueden decir. Yo sigo aprendiendo. Esa foto (que colgó en Instagram recordando sus inicios) era de cuando trabajaba en el negocio de mi abuela y era soñando".

NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!