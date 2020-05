Una pareja bautiza a su hijo con el nombre de ‘Covid’, y no son los únicos

Creo que todos o casi todos estamos de acuerdo en que el nacimiento de tu hijo es de los momentos más bonitos de tu vida y que recordarás siempre. Los meses previos tienen momentos llenos de incertidumbre, te preguntas si será niña o niño, a quién se parecerá y sobre todo, lo más importante, ¿cómo se va a llamar?

Y es que, en Anda Ya, sabemos que el momento de decidir el nombre del bebé es una de las decisiones más difíciles de vuestras vidas. Todos tenemos nuestros gustos y muchas veces llegar ponerse de acuerdo no es nada fácil. Además, siempre tenemos al típico graciosillo que quiere hacer un juego de palabras con los apellidos o que busca un nombre un tanto original y que a los padres no les suele hacer gracia.

Sin embargo, hay casos en los que los padres son los graciosos de turno y ven que el nacimiento de su hijo es el momento perfecto para lucirse. Y es que todos hemos visto las típicas noticias de niños que tienen el mismo nombre que personajes de ficción de las series favoritas de los padres, y cosas peores.

Y claro, en tiempos de pandemia, por suerte, sigue habiendo partos y con ellos, padres que se creen originales y aprovechan estas circunstancias para cambiar de idea sobre el nombre de sus vástagos. Imagino que de primeras pensáis que no hay gente tan “graciosa”, pero sí, os confirmamos que si la hay.

Por suerte o por desgracia, por ahora en España no tenemos ningún caso, pero en la India, una familia ha tenido mellizos y no se le ha ocurrido unos mejores nombres para los bebés que Corona y Covid. Los padres no querían olvidarse de estos momentos tan duros y parece que los niños tampoco podrán hacerlo.

En Argentina, no han querido ser menos y también han llamado a un bebé, Covid. Aquí, en el equipo de Anda Ya, estamos expectantes e impacientes por saber cuando va a llegar esta moda a España. Aunque igual es mejor si no somos tan originales.

