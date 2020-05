Can Yaman se ha propuesto aprender a bailar un tango y tiene la mejor pareja

Can Yaman, como el resto de los mortales, está confinado y esperando a ver qué sucede con la pandemia mundial. Pero lejos de relajarse y quedarse tumbado en el sofá de casa, se ha propuesto aprender muchas cosas nuevas.

Primero le vimos probar con la batería. Luego llegó el momento de aprender español. En tan solo un mes había terminado el curso. “¡Eso es! Acabo de terminar los niveles que la aplicación me ofrece... Ahora trato de hacer ejercicio tanto como sea posible para mejorarlo. A ver”, confesaba en twitter.

¡Eso es! Acabo de terminar los niveles que la aplicación me ofrece.. Ahora trato de hacer ejercicio tanto como sea posible para mejorarlo. A ver pic.twitter.com/53BZ8G8J87 — Can Yaman (@canyaman1989) April 27, 2020 Por cierto, puedo decir che llevo leyendo lo que escribís y prácticamente lo entiendo todo. Y ya he empezado a escribir algo de este tipo. Ojalá que hagamos alguna entrevista justo en español en el futuro 🇪🇸🙏🏻🙌🏻 ¡Crucemos los dedos! 🤞🏻:) — Can Yaman (@canyaman1989) April 22, 2020

Ya vemos que no para de practicar en redes con nuestro idioma y aunque le quedan cosas por pulir, está claro que no se le da nada mal. Ese interés indica que tiene intención de volver a nuestro país y estaremos esperando, y no sólo nosotros que ya sabemos que La vecina rubia o Cepeda son algunos de los que se han postulado para ayudarle con el español.

Después de la música y los idiomas, le ha llegado el turno a la danza. Parece que se ha propuesto a dominar el tango, ese baile tan sensual y apasionado de Argentina para el que ha encontrado pareja y no la que estáis pensando. El actor ha aprendido el baile con su madre y si hace unos días nos mostraba el resultado acelerado, con motivo del Día Internacional de la Danza, nos ha dejado ver cómo ha evolucionado con su propósito.

“Me siento afortunado de poder compartir momentos de calidad con mi madre. Me está ayudando a aprender a bailar tango, ¡qué bueno es eso! El video trata básicamente de lo que somos capaces, solo en un par de semanas. Estoy ansioso por mejorar en eso. No puedo agradecerle lo suficiente ... #InternationalDanceDay”, escribía junto al vídeo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Can Yaman (@canyaman) el 29 Abr, 2020 a las 11:05 PDT

Y no se olvida del coreógrafo que les ha enseñado a ambos, un bailarín turco llamado Özgür Sari. Parece que no se le ha dado nada mal, aunque la materia de la que partía no era mala.

“Qué feliz me hace cada cosa que puedo compartir contigo. Siempre me sorprendes, con tu trabajo, tu determinación de aprender 👏👏👏”, escribía en sus redes la orgullosa madre del protagonista de Inadina Ask: Amor obstinado que podemos ver de lunes a viernes en Divinity.

