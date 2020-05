Natalia Sánchez recuerda cómo conoció a Marc Clotet de la manera más romántica

Natalia Sánchez y Marc Clotet son una de las parejas de artistas más famosas de nuestro país. Hace varias semanas, la actriz cumplía 30 años de una manera muy especial, junto a su hija Lia, su chico y el pequeño bebé que está a punto de llegar a sus vidas. "Tenía muchos planes para este día, para esta foto, para mi entrada a los 30, pero la vida nunca deja de sorprenderte y enseñarte cada día", escribía en su Instagram. Aun así, no desaprovechó el día para disfrutar plenamente de su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia Sánchez (@natasanchezmol) el 20 Feb, 2020 a las 12:01 PST

Así, ahora ha sido el turno de Marc, que cumplía de la misma manera 40 años. Y Natalia no ha dudado en regalarle una dedicatoria muy especial: "Corría el año 2013 y ensayábamos Amantes ajenos a todo lo que se nos vendría... Qué gran regalo me hizo la vida poniéndote en mi camino... ¡Felices 40!", confesaba junto a una imagen de los dos en aquel momento. Además, no dudó en hacerle una pequeña y especial petición: "PD: Confío en que les hayas pasado esa genética a nuestros hijos, pequeño Benjamin Buttom. ¡A por los próximos 40 años juntos!", concluía.

El actor de La voz dormida quiso también agradecer a todos sus amigos y seguidores por las felicitaciones que estaba recibiendo por su 40 cumpleaños. "¡¡Llegaron los 40!! En cuarentena, en el mes 4 y a punto de ser 4 en la familia (podría ser en 4h o 4 días⏳🙆‍♂️) No me puedo sentir más afortunado... ¡Gracias a tod@s l@s que habéis formado parte de este viaje y a l@s que lo seguís formando día a día!", confesaba. ¡Felicides, Marc!

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!