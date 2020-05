Avril Lavigne explica cómo acabó en el cumpleaños de Billie Eilish

La vida da muchas vueltas y nunca sabes con qué puede sorprenderte. De hecho, Billie Eilish ha acabado compartiendo una bonita amistad con su mayor ídolo de la infancia, y no, no solo hablamos de Justin Bieber. Parece que Avril Lavigne también fue la referente de la intérprete de Bad Guy, pero ahora es ella la que le inspira.

Hemos de recordar que Lavigne asistió a uno de los conciertos de la cantante en Los Ángeles, y este hecho no pasó desapercibido para Billie. "Gracias por convertirme en lo que soy" fueron las palabras que le dedicó a su referente. Pero no todo quedó ahí.

En una entrevista con EOnline, la de Sk8er Boi ha asegurado el evento que también protagonizó aquella noche. Billie aprovechó su encuentro con Avril tras el concierto para invitarlo a su 18º cumpleaños. ¡Un momento inesperado!

"Fue muy divertido. Su madre hizo un bizcocho. [...] Había una piñata y juegos, así como también un grupo pequeño de amigos y familiares. Había muchos juegos arcade y esas cosas", explica la artista. Vamos, que Billie apostó por una fiesta de lo más cercana.

Lo cierto es que este apoyo y cariño que sienten es completamente recíproco. "Ha dicho un montón de cosas buenas sobre mí en entrevistas, que ha escuchado mi música y esas cosas mientras crecía, así que fue muy guay conocerla. Es increíble, súper talentosa. Es un cielo. ¡La amo!", declara Lavigne.

No cabe duda de que pocas cosas podrán tener el poder de separar a Avril y a Billie. Su amistad es inquebrantable, transparente y, sobre todo, muy cercana. Y esto es algo que no todos los artistas pueden conseguir. Lo que une la música, que no lo separe nadie.

