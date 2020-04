Aitana se ha vuelto a maquillar y peinar “un poquito”

En estos tiempos de confinamiento, muchos son los que pasan de ponerse otra cosa que no sea el pijama o el chándal y, más todavía, los que pasan del maquillaje y peinado al que se sometían a diario cuando tenían que salir de casa. Está siendo un respiro para muchas pieles y un descanso para la esclavitud que vivían muchos cada día.

Aitana es una de las que apuesta normalmente por la naturalidad, aunque, es cierto, que los múltiples compromisos a los que estaba sometida últimamente, la tenían un poco más esclava de esas cuestiones de belleza. En la cuarentena se ha relajado, pero con excepciones.

“Hoy me he maquillado un poquito y me he peinado 🐥 Aunque no vaya a ninguna parte 😂 me ha divertido”, escribía junto a una foto en la que, por mucho que diga, sigue apostando por esa naturalidad que la caracteriza y que la mantiene bella con o sin maquillaje.

Y luego, le ha dedicado unas palabritas a dos de sus estilistas, Jesús de Paula y Alex Saint: “@jesusdepaula siempre me echo unas risas increíbles haciendo facetime con usted que lo sepas (por cierto después de casi un mes, he colgado un nuevo TIKTOK) @alex_saint ahora necesito facetime contigo JAJAJA”.

El peluquero, visto el resultado de su puesta a punto en casa, ha empezado a preocuparse por su puesto de trabajo: “Yo ..... también venga va 🖤! Lo de usted comprendo q será un error! 👨🏻‍ Drama negro ya t peinas , me quedo en paro 🏻‍♂️ @aitanax”. La maquilladora tampoco se ha quedado con las ganas de comentar: “Jajajaja mi niña te adoro💘”.

Parece que el resultado le ha gustado tanto a su público como a sus amigos y familiares que no han dudado en lanzarle unos cuantos piropos.

Lalo Ebratt: Fresh

Raoul Vázquez: Se te rompe la cara de guapa

África: osea ESTA CARA

María Pedraza: ESTAS MÁS BELLA

María Bernardeau: G U A P A 😍

