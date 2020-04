Andrés (Dvicio) canta un tema que acaba de componer

Andrés Ceballos está pasando su cuarentena entre arte. Canta, toca, compone, e incluso ha pintado algún que otro cuadro. El vocalista de Dvicio no para de crear y, entre entrevista y entrevista, nos ha regalado un poquito de lo que acaba de componer. Una canción con la que representa todo lo que siente por estos momentos tan difíciles.

"Como el niño que se trepa en el tejado de una casa sin ventanas para ver amanecer. Buscaremos una forma de salir hacia delante, ¿no lo ves? Mis caricias ya no aguantan tanto tiempo sin tocar un pedacito de tu piel. Que se vaya esta pantalla y me devuelva lo que es mío de una vez. Y no te tardes demasiado que el precio a pagar es grande, y cantaremos pa curarnos las heridas aunque sangren."

Hace unos días, Andrés nos está regaló un trozo de una canción de Leiva, y un poco antes hizo lo mismo con el tema más famoso de Jarabe de palo. Además, Dvicio acaba de publicar Impulso, poco antes de comenzar el confinamiento el grupo sacaba a la luz su nuevo disco. Un álbum que está siendo la fuerza que necesitaban muchos de sus fans más fieles.

¡NUEVA APP DE LOS40! YA DISPONIBLE PARA ANDROID E IOS. ¡DESCÁRGATELA YA!