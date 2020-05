¿Vuelve The Wanted?

Viernes 1 de mayo. Te levantas de la siesta que nunca perdonas, accedes a tu cuenta de Facebook para ver cuántos memes más pueden sorprenderte y te encuentras con una actualización que cambia el rumbo de tu día. The Wanted ha cambiado la foto de perfil y su foto de portada. Una foto que, eso sí, pertenece a la grabación del videoclip de All Time Low, su primer single. Pero, ¿qué significa esto?

Esta aparición estelar de la boyband que puso punto y final a su carrera en enero de 2014 ha revolucionado a miles de fans internacionales. ¿Qué digo miles? ¡Millones! De hecho, la página de Facebook en la que han decidido sembrar el pánico cuenta con más de cinco millones de seguidores. Pero vayamos al grano.

Como mencionamos en líneas anteriores, la banda formada por Max, Tom, Jay, Nathan y Siva decidió anunciar un descanso indefinido hace seis años. Su trayectoria estuvo protagonizada por verdaderos hits internacionales. Glad You Came, Chasing The Sun, Walks Like Rihanna, Warzone y I Found You son algunos de sus títulos.

Pero decidieron tomar el aire y emprender proyectos en solitario que aclarasen sus ideas sobre el futuro. Algunos optaron por la música, mientras que otros prefirieron el baile e, incluso, el mundo de la interpretación. Sea el camino que sea, no dejaron de encontrar la inspiración en todos estos proyectos tan variopintos.

Seis años después de tomar esta decisión, sus amigos y compañeros de profesión Lawson han decidido volver a la carga, también después de varios años de separación. Y es que parece que la amistad con esta banda les ha hecho despejar sus ideas, o al menos eso parece. O si no, ¿a qué se debe esta actualización repentina de fotos?

Debemos esperar para saber si finalmente se animarán a volver a unir sus voces o si, por el contrario, ha sido un error informático que ha sembrado el nerviosismo en millones de personas. Mientras tanto, podemos ir repasando su discografía y hacer sonar algunas de las canciones que protagonizaron nuestros más preciados recuerdos.

