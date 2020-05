¿Puedo jugar con los mandos de PS4 y Xbox One en mi Mac?

Estas semanas de confinamiento vividos por la crisis de COVID-19 han dado mucho tiempo para pensar, encontrar cosas nuevas o recuperar viejos hábitos, incluso.

Además de volver a probar el yogur bebido, algo que había dejado atrás con el resto de juventud que ya no volverá, he roto una de mis principales y auto-impuestas reglas: “Se juega en la consola y no en el MAC” o “El MAC es sólo para trabajar”.

Todo surge por querer recuperar el amor y el vicio por los shoot’em ups bidimensionales. Buscando una descarga de interés en Switch encontré SkyForce Reloaded y SkyForce Anniversary, dos shooters de “avioncitos” (que dice mi mujer) de esos que te pueden salvar horas y horas de tiempo muerto.

¡Que nunca mueran los shoot'em up! / Skyforce Anniversary

El problema llegó con el precio que, si bien 10 euros por cada uno de ellos no es ningún abuso, descubrir que ambos juegos podían adquirirse en pack por 4,50 euros a través de Steam me hizo replantearme muchas cosas.

Sucumbí. Rompí mi propia regla. Instalé Steam en el Mac y descargué ambos juegos. Spoiler alert: Muchas horas del confinamiento han “volado” gracias a SkyForce.

Llegó el dilema de con qué mando jugar en el Mac, que es la pieza de información que quiero compartir con vosotros.

En primer lugar, el Dual Shock 4 de PS4 es compatible con Mac, enchufas el mando con un cable USB (o lo emparejas via bluetooth siguiendo las instrucciones de SONY) y a funcionar... PERO existen reservas.

Tengo dos Dual Shock 4 por casa, una versión antigua y una nueva del mismo mando; ambas fueron reconocidas al instante, pero la versión antigua del mando sólo reconocía dos botones del mando (además de las direcciones) y no hubo forma de hacer que eso mejorara.

La versión más moderna, por su parte, fue reconocida por Sky Force Reloaded a la primera, con todos los botones y sin problema alguno. Sin embargo, al cambiar a SkyForce Anniversary, ese mando de PS4 que tan bien funcionaba en el otro juego, no funcionaba. Por alguna razón el mando de PS4 no es compatible con todos los juegos que aceptan mando.

Así que, seguí dando vueltas al tema y pasé a probar con el mando de Xbox One que, lamentablemente, no es tan fácil como “plug and play”, requiere algo más de instalación, pero el desenlace te gustará.

Para hacerlo funcionar necesitarás drivers; los encontrarás en GitHub, tienes que descargar la última versión de 360Controller (sí, para el mando de Xbox One).

Última versión de los drivers para el mando de Xbox One en Mac / Github.com

Descargarás un ‘.dmg’, que descomprimes en un ‘.pkg’ e instalas el contenido en tu mac. A partir de ese momento tendrás un icono con forma de mando en la última fila de ‘Preferencias del Sistema’ en la que podrás comprobar y mapear los botones del mando de Xbox One.

La buena noticia es que, pese a tener una instalación algo más engorrosa, el mando de Xbox One funciona a la perfección en mi iMac y, por el momento, no ha dado problema con ningún juego; cosa que no puedo decir del mando de PS4.

Drivers para el mando de Xbox One en un Mac / Soujiro

Así que, si quieres jugar en tu Mac y tienes una PS4, primero prueba tu mando que igual tienes el trabajo hecho. Pero si tienes que comprar un mando para jugar en tu Mac, mi recomendación es que asegures la jugada con el de Xbox One.