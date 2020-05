Pixel 4a y 4a XL ¿Qué se cuece en su interior?

Hace un año que vimos a Google lanzar sus modelos baratos del Pixel 3, con la coletilla ‘a’ y ‘a XL’, la primera incursión en el terreno de aligerar costes para aliviar a cierto público con ansias de usar un Pixel, ahorrándose cientos de euros.

Hubo que recortar en carga inalámbrica o la resistencia al agua, pero se hizo un competidor viable contra los usuarios de Android. Objetivo cumplido, el Pixel 3a dobló las ventas del Pixel normal ese verano, por lo que esperamos nuevos modelos para 2020.

Más aún después de que sus rivales se hayan acoplado a esa moda. Apple ha lanzado su iPhone SE por 400$, Samsung ha anunciado su gama media de Galaxy A, e incluso Motorola tiene sus modelos asequibles. En previsión de esto, hemos aunado los rumores que han ido saliendo acerca de los Pixel 4a y 4a XL, empezando con el precio.

El Pixel 3a salió a la venta a 399 euros en España, con el Pixel 3a XL subiendo hasta 479. No sorprendería que Google usara esos mismos precios para los modelos de este año, subirlos ahora sería contraproducente para sus intenciones de mercado.

Además, los fabricantes consideran el umbral de los 400 euros un precio bastante ajustado. Ejemplos de ellos son el mencionado IPhone SE o el Galaxy A51, que cuestan eso exactamente.

Renders del Pixel 4a de Google / OnLeaks

Lo siguiente sería intentar adivinar la fecha, cosa difícil hacerlo de manera precisa, claro está, pero si nos guiamos por el lanzamiento del año pasado sería a finales de Mayo, con un portal alemán dando la fecha del día 22 de ese mes.

En diseño, renders han mostrado el teléfono con un agujero en pantalla para la cámara frontal y la presencia del jack de auriculares. El ‘punch-hole’ es un diseño que ciertas marcas ya han adoptado sin reparos para evitar el notch, y está presente en móviles de gama alta como el Galaxy S20 o el OnePlus 8. En cuanto al jack de 3.5mm, el Pixel 3a lo traía, pero el 4a lo eliminó, así que aquí es un 50/50.

La cámara del Pixel 3a mantenía la calidad de su modelo superior, así que Google se podría cubrir de gloria repitiendo la jugada. Eso incluiría un doble sensor, el principal de 12.2MP y una lente telefoto de 16MP, con la frontal siendo de 8MP. No os fieis de los mega pixeles, las cámaras de Google demuestran que el software juega una baza muy importante para la calidad de las fotos.

Por último, hablaremos de la conectividad. Cuando Google lanzo sus dos Pixel 4 no habló de ningún plan para la conectividad 5G a corto plazo, así que no esperamos que el Pixel 4a la tenga, siendo más lógico dejar eso para sus Pixel 5, que ya se irían a Octubre. Eso sí, gracias al Snapdragon 765 de Qualcomm teléfonos más baratos tienen la posibilidad del 5G desde hace un tiempo, pero seguiría siendo una sorpresa que no creemos que ocurra.

De momento con esto tenemos que apañarnos, sólo queda esperar los datos oficiales.G