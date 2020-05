En aquests moments complicats ELS40 també volem aportar el nostre granet de sorra i ajudar a les persones que estan ingressades per culpa d’aquesta pandèmia. És per això que els locutors d'ELS40 participen en una iniciativa solidària impulsada per Hype Fest per portar missatges d'esperança als malalts de Covid19 ingressats en una vintena d'hospitals catalans.

Hi ha centres de Girona, Barcelona, Lleida, Tarragona, Granollers, Terrassa, Badalona i Sant Cugat del Vallès.

Són cartes i relats adreçats a pacients anònims i signats per persones de totes les edats que han respost a la crida de Hype Fest per fer arribar missatges d'ànim als malalts. Aquesta empresa organitzadora d'esdeveniments es va posar en contacte amb els hospitals que hi participen i a cada centre han trobat personal sanitari que hi col·laboren.

Fins ara imprimien les cartes i les donaven als pacients perquè les llegissin. A partir d'ara les poden veure i escoltar, llegides pels locutors d'ELS40, ELS40 Classic i ELS40 Dance que hi participen: Adrià Soler, Adrià Ortega, Uri Mora, Neus González, Víctor de la Torre, Enric Font, Josep Bartomeus i Arnau Gascon.

No hi ha res millor que ajudar als demés i és per això que els nostres locutors hi posen tota la passió i estima en les cartes que llegeixen, empatitzant amb les persones que es troben hospitalitzades i fent que es sentin més recolzades, fer-les sentir que no estan soles i que entre tots farem que aquest virus sigui cosa del passat.

Si tu també vols col·laborar i formar part d’aquesta iniciativa i vols fer arribar una carta de suport als hospitals, escriu el text a iniciativas@hypefestbcn.es, i un locutor d'ELS40 hi posarà veu perquè arribi als malalts de Covid-19.

Ara més que mai, junts som més forts.