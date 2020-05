Las canciones del confinamiento: Manuel Carrasco, Pablo Alborán y Vanesa Martín, entre otros, cantan a la esperanza

La música siempre ha estado con nosotros, hasta en los momentos más difíciles en los que pensamos que la esperanza no está de nuestro lado. Pero una canción, solo una canción, es capaz de darle una vuelta de 180º a tu vida en cuestión de segundos.

De eso son conscientes nuestros artistas nacionales favoritos, quienes han aprovechado estos tiempos de pandemia mundial para regalarnos ese rayo de esperanza e ilusión que tanto necesitamos. Han aterrizado con sus canciones del confinamiento para demostrarnos que hay luz al final del túnel y que solo es cuestión de tiempo que volvamos a disfrutar de los abrazos que tanto ansiamos dar.

Manuel Carrasco - Prisión Esperanza

El onubense lo tiene claro: volveremos más fuertes. Nuestra nueva normalidad nos espera para encontrarnos con esa persona a la que deseamos abrazar y besar. Prisión Esperanza cuenta con un significado especial, y no solo por su letra. Manuel ha donado los beneficios de la canción a Banco de Alimentos.

Pablo López - Mariposa

En estos momentos también necesitamos parar para disfrutar de cada detalle que nos regala la vida. Nuestro tiempo para disfrutar llegará. "Qué bien me saben los bocados de la vida", dice uno de sus versos.

Pablo Alborán - Cuando Estés Aquí

Otro Pablo que se ha unido a esta ola de himnos de la cuarentena es Alborán. Los abrazos que nos gustaría dar y no podemos, Madrid convertida en un desierto y esa mezcla de emociones han marcado nuestro confinamiento. Pero nos une ese abrazo pendiente, una capital inundada por las sonrisas y la felicidad de la libertad.

Vanesa Martín - Un Canto a La Vida

La malagueña ha hecho un parón en su día a día para rendir homenaje a todo el equipo sanitario que lucha por acabar con el virus que ha cambiado nuestra normalidad. De hecho, los fondos recaudados de este tema van destinados a Cruz Roja.

Alejandro Sanz - El Mundo Fuera

La imaginación de Alejandro no para ni en tiempos de confinamiento, y eso es algo que ha demostrado con El Mundo Fuera. Una canción que recoge lo que muchos sentimos. La esperanza de que pronto volveremos a las calles y ese disfrute de la vida pronto llegarán a nuestra rutina.

VV.AA. - Quédate En Tu Casa

Un total de 16 artistas se unieron tras la iniciativa del Yo Me Quedo En Casa Festival para crear el que quizás fue el primer himno de esta cuarentena. Rayden, Dani Fernández y David Otero son solo algunos de los que dieron vida a esta canción que cuenta con un claro mensaje: hemos de quedarnos en casa para acabar con la propragación del virus.

BONUS TRACK: Adam Lambert, Queen - You Are The Champions

Para los amantes de la música internacional, destacamos la nueva versión del éxito de Queen. We Are The Champions se convierte en You Are The Champions para rendir homenaje a los sanitarios que están en primera línea de batalla en esta lucha contra el COVID-19. Con la voz de Adam Lambert, la guitarra de Brian May y la batería de Roger Taylor, rememoramos uno de los mayores hits de la historia de la música.

Un día más, es un día menos. Y no, no es ninguna frase sencilla de convicción, sino una realidad. Detrás de la tormenta llega la calma, y al final del túnel ya vemos cómo ese arcoiris de ilusiones nos espera para darnos la bienvenida a nuestra nueva libertad. ¡Ánimo!

