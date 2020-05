Beatriz Luengo selecciona las 7 canciones para la semana

Este viernes se publica Ámame Como Soy Yo, el nuevo single de Orishas, un canto a la libertad de prensa y al amor y una respuesta tras la censura del anterior single (convertido ya en himno) de la banda cubana, Ojalá Pase. En esta nueva entrega, se hacen acompañar por Beatriz Luengo (compañera de camino de Yotuel desde que la escuela de Carmen Arranz les uniera hace ya muchos lustros) y el violinista Ara Malikian.

Precisamente, tenemos más que suerte de que sea Beatriz, que además de labrarse una carrera en solitario es la compositora de temas como Madre Tierra de Chayanne o Amnesia de Jennifer López entre muchos otros, o haber colaborado con artistas como Justin Timberlake (cuando en 2005 la Academia de la Música de España le concedió el premio a Mejor Futuro Musical no iban desencaminados), la encargada de seleccionar sus siete canciones para la semana.

LAS RECOMENDACIONES DE BEATRIZ LUENGO

Missy Elliot- Work It. "Una de mis artistas favoritas y la creadora de vídeos de baile más top. Perfecta para despertarse por las mañanas con energía y prepararte un café mientras practicas el twerking en la cocina"

Ivy Queen- Quiero bailar. "La queen Ivy con sus uñas eternas peleó un hueco para las mujeres en el urbano latino. El concepto me encanta " tú quieres sudar, yo quiero bailar, y pegarme a ti... eso no quiere decir que pa la cama voy". La libertad y el “solo el sí es sí” hecho reguetón. ¡Me flipa!"

Kelis- Milkshake. "The Neptunes haciendo uno de los mejores beats que existen dentro del pop y Kelis una de las exponentes más cool. El doble sentido de la letra es una genialidad. Tema perfecto para sentirte sexy".

Orishas- Represent Cuba feat Heather Headley. "La inspiración de "Havana u na na" de Camila Cabello tiene nombre: Orishas Represent Cuba! Si no conoces Orishas no sabrás la primera semilla de este fenómeno mundial llamado Urbano latino. Orishas the best!!!!"

Veronica Vega- Wicked. "Mi canción preferida para bailar. Empoderamiento de la mujer, cadera y ritmo kuduro, el estribillo es adictivo para mi. Ésta es la version en español del tema de Buraka Som Sistema, Kalemba (wegue wegue). La original me gusta, pero esta versión latina me gusta más."

Las Villa- Si la ves feat Tainy. "¡¡Las Villa me encantan!! Junto a Tainy, una mezcla perfecta. Me la pongo para estar en casa preparando zumos naturales o tomando sol.”

Lauren Jauregui- Lento. "Dale lento, un poquito más lento.." Me encanta la voz de Lauren junto a Nicki Nicole, es lo que más escucho para estar chilling leyendo o de cena en casa. Si no la has visto en directo, búscala, creo que llegará muy lejos. ¡Te transporta!"

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Love is a temple, de Mario Biondi. Vozarrón el de este italiano, heredero del mejor Barry White. Nos rendimos a los pies de este temazo.

Lo jodiste, de babi. Un temazo, patrimonio de "canciones para superar una ruptura".

Lovely Blonde, de Sebastien Tellier. El genio del pop parisino. Y qué decir de la fotografía de sus videoclips.

Supernature (Instrumental CLIMAX Edit), de Cerrone. Este TEMAZO forma parte de la banda sonora de la película/experiencia CLIMAX, de Gaspar Noé, donde se montan una coreo que es una locura. Como lo es la peli en sí.

Cola, de CamelPhat. Todo un fenómeno en el mundo de la electrónica, considerado el mejor del 2017, con nominación en los Grammy y del que se hizo una versión con diferentes formatos de Coca-Cola como instrumentos.

My party, de Icona Pop. "Es mi fiesta y hago lo que quiero". La adaptación del tema de Lesley Gore a cargo del dúo sueco de synth pop.

Nigh Time, de Superorganism. Orono, la vocalista de la banda Superorganism, descubrió a The Eversons gracias a YouTube, y comenzaron a colaborar en la distancia, dando lugar a este grupo multicultural.

Después de escuchar este carrousel de canciones, os recomendamos empezar su libro El despertar de las musas, ilustrado por Marta Waterme, donde rinde tributo en cuerpo y alma a doce personas injustamente silenciadas por la historia. Como ella, no hay dos.

