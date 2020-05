Katy Perry todavía logra sorprendernos con sus impactantes disfraces

Si llevar tantas semanas de confinamiento ya es de por sí un trago duro, el hacerlo embarazada, más todavía. Y una de las que está pasando por ambas cosas es Katy Perry que está encerrada en casa con Orlando Bloom viendo cómo su primera hija crece dentro de su barriga.

Pero que conste que, pese a todo, conserva su sentido del humor. En más de una ocasión ha demostrado que eso de los disfraces es lo suyo. Le gusta vestirse de las cosas más variopintas y no tiene problema en ponerse lo más aparatoso que encuentra. Eso nos ha permitido verla vestida de hamburguesa, de cheeto o de lámpara barroca.

Y que conste que no se le han quitado las ganas en esta cuarentena y, desde luego, el embarazo no es ningún obstáculo. En American Idol, el programa en el que es jueza, deben de estar encantados con ella porque encuentra las maneras más divertidas de promocionar el programa.

Para anunciar la última entrega, no dudó en disfrazarse de uno de los productos más solicitados en este encierro: el papel higiénico. No está claro que sea cómodo, pero sí es efectivo. Y, por cierto, el vídeo que ha compartido, también nos ha permitido descubrir su afición a los puzles o los bizcochos caseros. Lo que no nos ha permitido es ver cómo anda ya de avanzado su embarazo.

Y, por cierto, los que andaban preocupados por su relación con Orlando Bloom tras difundirse que esta convivencia enclaustrada había generado una crisis de pareja, que lo vaya olvidando. La pareja ha compartido una foto apoyando a una de las organizaciones que recauda fondos para luchar contra la covid-19.

Está claro que ambos comparten lo del sentido del humor y la falta de prejuicios.

