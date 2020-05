Disney da un paso más hacia la visibilidad LGTBI en ‘High School Musical: La Serie’

Que sí, que el Resistiré está muy bonito, pero si fuiste preadolescente a mediado de los 2000, la canción que realmente te representa en estos días es We’re all in this together, uno de los temas más coreados de Disney Chanel en la última década. Y es que en 2006, contra todo pronóstico, una tv movie sobre un grupo de adolescentes que preparaban un musical se convirtió en todo un éxito. Hablamos, por supuesto, de High School Musical, la película que catapultó a la fama a Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale. De la noche a la mañana, pasaron a ser tres jóvenes promesas de Hollywood y sus caras aparecían en todo tipo de merchandising: ¡hasta en sacapuntas y platos!

Ahora, catorce años después, Disney ha vuelto a rescatar la historia para la nueva serie de su plataforma con High School Musical: El música: La serie. Pero no lo ha hecho contando lo mismo, sino adaptándolo a los tiempos que corre. Y es que los adolescentes de ahora no verían muy creíble que el personaje de Gabriella y Troy no pueden en estar juntos porque ella sea una empollona y él un chico popular.

“Hemos querido demostrar cómo son los adolescentes en 2020”, dice Tim Federle, el creador de la serie en la rueda de prensa digital que ha dado para Europa. El objetivo de la serie, tal y como comenta, es reflejar la diversidad de estos tiempos. ¡Y no se aleja! De hecho, el personaje de Sharpay, que fue interpretado por Ashley Tisdale en su momento, ahora lo hace un joven gay. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más interesantes de la serie, y es que es de las pocas referencias Disney a la homosexualidad (en pleno siglo XXI). Pero, bueno, nunca es tarde para empezar a cambiar.

En la serie es el actor Joe Serafini quien da vida a Seb Matthew- Smith. “Que un chico pueda ser Sharpay es la evolución natural de la juventud de 2020, como el hecho de que Nini, la protagonista, tenga dos madres”, dice Federle. Aún así, el personaje de Joe, al menos en los primeros seis episodios que ya están disponible en España, apenas tiene protagonismo.

De hecho, el creador asegura que cuando la actriz protagonista, Olivia Rodríguez, leyó el guion tuvo cierto miedo ya que era una serie Disney: “Pero tuve el apoyo de la compañía, que quería representar un nuevo legado de valores familiares”.

La historia, como es de esperar, gira en torno a los personajes que consiguen los papeles de Gabriella y Troy en el musical del instituto y que acaban de romper. Interpretados por Olivia Rodríguez y Joshua Basset (quien se parece bastante a Tom Holland, por cierto), los jóvenes tienen esa aura Disney, que tanto gusta a la factoría: cara de no haber roto un plato en su vida y talento para cantar. ¡Y lo tienen!

Aunque el guion peca de muchos clichés: la amiga negra, el guapo tonto de buen corazón, la chica que es mala debido a problemas familiares… es un paso para Disney. Además, no solo interpretan canciones de la película original, también temas originales. Algunos como Born To Brave son realmente buenos.

Otra cosa que funciona de la serie es ese aura de falso documental que tan bien ha funcionado en la última década televisiva. “Algunas de las referencias para esta serie han sido The Office o Glee”, reconoce Federle en la rueda de prensa.

La serie, que ya ha sido estrenada en su totalidad en Estados Unidos, ya prepara su segunda temporada. Eso sí, no esperéis ver a los protagonistas cantar las canciones de High School Musical 2. ¿La razón? Los nuevos episodios girarán en torno a otro de los grandes musicales Disney (y más clásico): La Bella y la Bestia.

Puedes ver High School Musica: la serie: el musical en Disney +.